Полюбити - так королеву, програти - так мільйон! Найбільш ризикові знаки Зодіаку

Всі ми знаємо - ризик є благородною справою, незважаючи на те, що часто може приводити до непередбачених наслідків. Необдумані вчинки іноді можуть відкривати перед нами зовсім нові горизонти, а ті, хто не боїться ризикувати, нерідко виходять переможцями навіть із найважчих ситуацій.

Схильність до ризику у людини має бути в крові, а також багато рис характеру можуть залежати від того, під яким знаком зодіакального кола ви народилися. OBOZREVATEL і астрологи склали список найбільш ризикових знаків Зодіаку.

ТЕЛЕЦЬ

Телець - стабільний знак Зодіаку, але при цьому йому характерний невичерпний дух авантюризму. Вони люблять пригоди і завжди будуть вибирати найбільш відчайдушні шляхи для досягнення цілей. Для них важливо отримувати нові емоції - це специфічний спосіб навчання, але при цьому вони бояться втратити те, що вже мають. Представники цього знаку ризикують дуже часто, але ніколи не підуть "ва-банк" і не поставлять на гру все, що мають. Їм подобається грати з вогнем, щоб побачити, як далеко вони можуть зайти. Навіть знаючи про неймовірні ризики, Телець напевно зробить щось екстремальне, щоб потім не шкодувати про те, що він хоча б не спробував. Якщо ви народилися під цим знаком, знайте, що ваше прагнення до пригод приголомшливе, а обдумані ризики завжди вартують того результату, якого вони допомагають досягти.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки - лукаві і часто двуликі, але саме тому вони і так люблять ризикувати. Знаючи наперед, що за діяння вони можуть бути покарані за всією суворістю, вони все одно не припиняють провокувати публіку. Їм характерна патологічна непослідовність рішень - як каже гороскоп сумісності, представники цього знака сходяться тільки з тими, для кого не важлива стабільність. Вони змінюють свої рішення блискавично, не замислюючись і не аналізуючи можливі підсумки подій. Іноді вони можуть діяти поспішно, а тому піти на невиправдано ризикований варіант. Наприклад, якщо цей знак дуже незадоволений своєю нинішньою роботою або життєвою ситуацією, він здатний запросто кинути все і зважитися на несподіваний переїзд в інше місто, а то й країну. Це може бути досить небезпечним рішенням, але Близнюки гнучкі і готові на відчайдушні вчинки аби домогтися бажаного. Як найризикованіші знаки Зодіаку, вони рідко виявляють обережність, але чомусь їхні необдумані вчинки все одно призводять до перемоги.

СКОРПІОН

Скорпіони - холоднокровні і непохитні знаки Зодіаку. Вони нечасто ризикують, але якщо роблять це - то завжди масштабно. Їм невластиві дрібні ставки, як говорилося у відомому радянському фільмі: "Полюбити - так королеву, програти - так мільйон!". Ця фраза досить чітко відображає характер Скорпіонів. Більше того, їхні відчайдушні заходи завжди мають виправдання. Просто так вони ніколи себе не підставлять і тим більше не штовхнуть на небезпеку.

Практично кожен Скорпіон - великий індивідуаліст, і це означає, що він не боїться робити те, що інші можуть вважати занадто зухвалим. Їм подобається пробувати нові речі, і вони вважають, що ризик - це найкращий спосіб рухатися вперед.

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