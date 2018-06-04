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Пекельний характер: найскандальніші знаки Зодіаку

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Для кого-то скандал або сварка - величезна емоційна проблема, але є люди, які не уявляють без подібних подій своє життя.

OBOZREVATEL склав список найскандальніших знаків Зодіаку.

Козеріг

Козероги люблять псувати настрій іншим. За рахунок цього, їм вдається самостверджуватися і "підживлюватися" енергією. Причина такої поведінки найчастіше одна - низька самооцінка. Козероги намагаються приховати невпевненість в собі вельми незвичайним способом - нападаючи першими.

Козероги здатні образити колючим зауваженням навіть найближчих людей. Звичайно, якщо ви будете слабо реагувати на характер Козерога, він дуже швидко втомиться і ви будете в безпеці.

Скорпіон

Скорпіони добре готуються перед тим, як вжалити. Для них головне - зробити скандал гучним і ефектним. Будьте готові до того, що жоден ваш аргумент в суперечці не братиметься на віру. У пориві гніву Скорпіони ніби засліплені своєю правотою і просто не можуть критично оцінювати ситуацію.

Скорпіони багато в чому заручники свого запального характеру, але вони здатні на прояв тепла і турботи. Якщо вам вдасться показати Скорпіону бонуси іншого життя - можливо, у відносинах з цим знаком Зодіаку вас чекатиме менше розчарувань.

Овен

Впертість Овна робить їх в деяких ситуаціях заручниками своєї ж вдачі. Їх скандали часто будуються на реальних доказах провини співрозмовника або кричущих фактах, але при цьому вони не визнають, що їм всього лише не вистачає м'якості.

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Овнам слід розвивати в собі терпимість. Пересваритися з усіма - найлегше, а от заново будувати дружні відносини буває дуже складно.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

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Тема
Астрологічний прогноз
Об'єкт
гороскоп 2018
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