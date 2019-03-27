Ніколи не забуду! Знаки Зодіаку, що схильні до помсти

На негатив люди реагують по-різному. Хтось забуває все погане, а хтось починає таїти образи і паралельно розробляє план помсти.

OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, що люблять мститися.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Представники цього знака дуже мстиві. Вони не зупиняться ні перед чим, якщо їм або їхнім рідним завдали образу. Щоб помститися, Леви придумують кровожерливий і витончений план, за яким пізніше і діють. Причому у них не можна отримати прощення — поки вони не помстяться, то не заспокояться.

Терези

Кім Кардашян Фото: instagramkimkardashian

Народилася: 21 жовтня 1980 року

Терези дуже вірні й віддані друзі, які готові прийти на допомогу. Якщо вже хтось підкорить їхнє серце, то вони будуть йому вірні. Але не варто переходити дорогу представникам цього знаку або зраджувати їм. Інакше сміливо можете їхати з міста, адже Терези вас дістануть. Для них не існує строків давності. Вони завдадуть удар, коли ви не очікуватимете.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: NewsOne

Народилася: 4 червня 1975 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку — сірий кардинал. Вони будуть мститися чужими руками і досить витончено. Ніхто навіть не здогадається, що дії виходять від Близнюків. Представники цього знака зупиняться лише тоді, коли кривдник буде повністю зломлений, переможений та знищений.

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