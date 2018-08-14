Нічого не куплять: найжадібніші чоловіки за знаком Зодіаку

Кращі друзі дівчат - це діаманти, хутро і чоловіки з грошима. Жарти жартами, але є представники знаків Зодіаку, які не хочуть витрачати гроші на жіночі примхи.

OBOZREVATEL разом з астрологами склав список знаків Зодіаку, які не будуть красиво залицятися і дарувати коханим дорогі подарунки.

Овен

Чоловік-Овен не просто не бажає балувати свою жінку, він скоріше не знає, як догодити і зробити правильний вибір. З представниками цього знака Зодіаку часто трапляються комічні ситуації - купив плаття не того кольору або не подивився розмір обручки. Після кількох таких проколів Овен може перехотіти дарувати подарунки, щоб знову не червоніти.

Овна можна схилити до щедрості, але тільки давши чіткі вказівки. А ще не варто сперечатися - наприклад, про вартість покупки. Впертість і непоступливість зіпсує будь-яку задумку - від простого походу в магазин до покупки нерухомості. А ще чоловіки-Овни досить образливі - так що краще не розповідайте його друзям, скільки грошей він "сховав".

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Близнюки

Звичайно, чоловік-Близнюк може обіцяти вам золоті гори - особливо на початку стосунків. Троянда, шоколадка, каблучка з соломи - деяким дівчатам такі дрібні знаки уваги здаються вісниками чогось більшого. Але очікування, що ставши партнерами або чоловіком і дружиною подарунки стануть дорожчими - марні.

Також може дратувати поведінка Близнюків під час покупки чого-небудь - вони так довго вибирають, прицінюються і торгуються, що врешті змучать супутницю. Зазвичай чоловіки скаржаться, що таким грішать жінки - так, їм інколи важко догодити. А ось причини такої поведінки чоловіка-Близнюка - просто небажання витрачати гроші. Але самолюбство не дозволяє їм сказати прямо про мотиви своєї невизначеності.

Козеріг

Козероги люблять хвалитися речами, які самі собі купили - новою машиною, квартирою, брендовою сорочкою. Але така щедрість зовсім не поширюється на інших. Свою супутницю вони будуть водити ресторани з демократичними цінами і шукати магазини зі знижками.

У сімейному житті така ощадливість може стати навіть корисною, але цукерково-букетний період може стати нудним, передбачуваним і "сірим", так що до весілля справа може і не дійти. Якщо ви все-таки закохалися в чоловіка-Козерога постарайтеся пояснити йому, що вас теж варто балувати. Знайте собі ціну і, можливо, Козеріг одумається.

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