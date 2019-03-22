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/Астрологія

Нестерпний характер: найкапосніші знаки Зодіаку

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Характер кожного з нас дуже різний. Одні люди поступливі і готові до компромісів. Інші — самовільні, вперті і не бажають підкорятися.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку найкапосніші.

Лев

Нестерпний характер: найкапосніші знаки Зодіаку

Кайлі Дженнер

Фото: instagram/kyliejenner

Народилася: 10 серпня 1997 року

Боротися з капосним і запальним характером Львів дуже складно. Порада "не провокувати" в цьому випадку не підходить — якщо представники цього знака налаштувалися на скандал, вас нічого не врятує. Також людей, народжених під цим знаком Зодіаку, краще не зраджувати і не ігнорувати їхні прохання. Тоді і Леви будуть обмежувати свою вредність щодо вас.

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Рак

Нестерпний характер: найкапосніші знаки Зодіаку

Селена Гомес

Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака дуже часто паскудять, але роблять це мимоволі. Просто тому, що був поганий настрій або хтось на них косо подивився. Щоб обмежити капосні дії Раків, потрібно оточити їх максимальною турботою і повагою, захистити їх від прийняття складних рішень, і не давати приводу для сумнівів.

Телець

Нестерпний характер: найкапосніші знаки Зодіаку

Пенелопа Крус

Фото: instagram/penelopecruzoficial

Народилася: 28 квітня 1974 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, наділені рідкісним егоїзмом і вважають, що вся увага має бути прикута до них. А якщо цього не відбувається, вони починають лютувати. Також вони можуть образитися без приводу — ви навіть не зрозумієте, чому вони перестали з вами спілкуватися.

Раніше OBOZREVATEL підготував список з найбільш лицемірних знаків Зодіаку, яких варто остерігатися.

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