Не вірте! Найбрехливіші знаки Зодіаку

Кожен раз, коли нам брешуть, ми думаємо, що це випадковість, хоча астрологи довели - деякі люди люблять приховувати правду.

OBOZREVATEL склав список найбільш брехливих знаків Зодіаку.

Близнюки

Близнюки, що схильні до обману, ніколи не виправляються. Їх дволикість проявляється в багатьох сферах життя, тим більше в комунікації з іншими людьми. Не варто сподіватися, що статус близької людини дозволить вам вивести Близнюків на чисту воду. Можливо, їм навпаки подобається перевіряти свій вплив на друзях і коханих. Ось якщо і вони повірять, значить іншим теж буде легко збрехати.

Перевиховати Близнюків може тільки доля - якщо вони колись потраплять в ситуацію, яка покаже всю небезпеку брехні - у них є шанс "на одужання".

Козероги

Брехати по дрібницях - схильність до подібного обману здається не такою вже порочною. Але справа в тому, що Козероги здатні зібрати цілу колекцію подібних замовчувань правди, розбіжностей, перебільшень. Іноді така поведінка нічим не загрожує, але бувають ситуації, коли подібна поведінка боляче вдаряє по дорогим людям.

Важливо відразу повідомити Козерогу, що ви не любите ухилення і півтонів, можливо, вони прислухаються. У будь-якому випадку, так ви перевірите, наскільки Козеріг вам довіряє.

Лев

Самолюбство і прагнення всім довести свою ідеальність змусили Левів приховувати від оточуючих своє справжнє обличчя. В душі їм би хотілося бути зрозумілими і коханими, незважаючи на вади, але імідж - все. Тому Леви брешуть так часто, як знадобиться для підтримки свого образу.

Якщо знайдеться людина, яка полюбить Лева не тільки за його слова, але і загляне цьому знаку Зодіаку в душу, перевиховати його своїм добрим ставленням - можливо, Лев відмовиться від своєї гонки за досконалістю.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.