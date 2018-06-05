Не вийде: несумісні знаки Зодіаку

Любовний гороскоп не бреше, якщо ви уважно придивитеся до свого партнера.

OBOZREVATEL разом з астрологами обрав три пари знаків Зодіаку, яким не судилося бути разом.

Овен і Козеріг

Ініціативність і активність Овна на початку відносин може стати відмінним "каталізатором" і обіцяє стрімкий розвиток роману. Тільки ось Козерогам не завжди подобається те, що ними намагаються керувати. Та й зберігати веселість і активність на різних етапах буває складно.

До того ж, Козероги не завжди можуть прийняти ризикованість Овнів. Для того, щоб зберегти відносини в такій парі (в незалежності від того, поруч жінка Овен і чоловік Козеріг чи навпаки), необхідно прийняти один одного з усіма слабкостями і особливостями характеру. В іншому випадку, роман залишиться всього лише пам'ятною пригодою.

Рак і Терези

Ранимі і чутливі Раки терпіти не можуть грубого втручання в їх внутрішній світ. Раціональність Терезів часто виводить їх з себе, а споживацьке ставлення партнера до життя може перекреслити будь-які приємні враження.

Терези часто судять по собі, тому почуття Рака не завжди їм зрозумілі. Для того, щоб залишитися разом парі доведеться домовлятися про "табу" на найважливіші теми. Якщо не дратувати один одного порожніми суперечками, такий союз може протриматися досить довго.

Скорпіон і Стрілець

Домінувати і пригнічувати - таке прагнення Скорпіона, можливо, корисно для сексуальних ігор, але не для реального життя. Стрільці люблять свободу, чесність і спокій. Скандали і гострі випади Скорпіона надовго врізаються в пам'ять і потім можуть отруїти найпрекрасніші моменти.

Стрільця можна навчити так само голосно, як і партнер відстоювати свої принципи, але емоційні витрати будуть величезними. Подумайте, чи готові ви до такого випробування.

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