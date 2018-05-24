Не вгадаєш: непередбачуваніші знаки Зодіаку

Деякі вважають, що планування - справа нудна, але і повне нерозуміння того, що буде зватра може створити серйозний психологічний дискомфорт.

OBOZREVATEL склав список найбільш непередбачуваних знаків Зодіаку.

Овен

Весела вдача Овнів цілком може ввести вас в оману. Мало того, що за допомогою сміху вони приховують свої справжні емоції, ще й радість і позитивне ставлення до вас можуть бути награним. У позитивних емоціях Овнів немає нічого поганого, якщо вони вас люблять або ви хороші друзі.

А ось своїх ворогів Овни можуть з легкістю обіграти за допомогою артистизму. Опонент не зможе прочитати емоції Овна і просто залишиться ні з чим.

Рак

Ракам часто докоряють за неорганізованість. Запізнення, нечіткий графік зустрічей - це дуже може зашкодити іміджу на роботі, а також дратувати близьких. Раки не хочуть і не вміють налагоджувати відносини з часом. Їм легше вибачитися, ніж змушувати себе змінюватися.

З цього і випливає їх непередбачуваність. Вони не спеціально перевертають все з ніг на голову - просто іноді не знають, як зробити правильно.

Скорпіон

Ось, хто спеціально поводиться непередбачувано, так це Скорпіони. Вони хочуть здаватися оригінальними, сильними, особливими. Їх загадковість легко розсіюється, як тільки ви розумієте, що за всім стоїть брехня або перебільшення.

Для того, щоб не постраждати від непередбачуваності Скорпіона, треба критично оцінювати розмови і вчинки цього знаку Зодіаку. Хто вивчить Скорпіона, буде застрахований від помилок.

Раніше OBOZREVATEL склав список найбільш довірливих знаків Зодіаку, яких легко обдурити або ввести в оману.