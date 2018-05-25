Не варто допомагати: найневдячніші знаки Зодіаку

Є егоїсти, які не оцінять ваші добрі справи, тому на них не варто витрачати свій час.

OBOZREVATEL запитав астрологів про невдячних знаків Зодіаку.

Терези

Терези дивляться на світ звисока і не вважають, що повинні комусь дякувати за отриману допомогу. У такої поведінки можуть бути різні причини. Перша - хтось дуже розчарував представника цього знаку в минулому і тепер він "міряє" всіх людей одним прикладом. Друга - Терези розглядають інших людей просто як засіб досягнення мети, а все заслуги приписують собі, як організаторам самого "проекту".

Найскладніше - дотримуватися спокою, спостерігаючи за беземоційність і впевненістю Терезів в своїй правоті. А ось якщо ви не борець за справедливість, цілком зможете спілкуватися з Терезами.

Лев

Любов до самих себе творить страшні речі. Леви забувають про найближчих і коханих людей, як тільки всі проблеми вирішені і їм не потрібна допомога. Зате, повірте, в складній ситуації представники цього знака будуть довго і наполегливо домагатися контакту з вами.

Поставити Льва на місце може тільки обґрунтована критика з боку "потерпілого". Так, він позлиться, але з часом зрозуміє, що був не зовсім правий. А поки ви не домоглися від Лева реакції на його ж погані вчинки, обмежте спілкування.

Козеріг

Прагнення дізнатися все про життя інших - це не завжди щира увагу. Козеріг шукає таку інформацію для того, щоб потім використовувати в своїх цілях. Розкажіть Козерогу секрет - і вважайте, що зробили промах. Навіть якщо він не розповість комусю цю таємницю, то обов'язково знайде спосіб розпорядитися інформацією в майбутньому.

Найголовніше в спілкування з Козерогами - обережність і розважливість. А ще розділяйте дружні і будь-які інші відносини - робочі, любовні - це заощадить вам багато нервів.

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