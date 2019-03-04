Не скажуть "люблю": найчерствіші знаки Зодіаку

Періодично всім нам зустрічаються люди, позбавлені чутливості, і яким байдуже на чужі переживання. Можливо, до такого стану їх привели життєві обставини, а може, вони просто такими народилися.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, яким знакам Зодіаку найчастіше приписують черствість, впертість, нездатність співчувати і навіть прощати.

Діва

Блейк Лайвлі Фото: SNCMedia

Народилася: 25 серпня 1987 року

Будь-який прояв любовних почуттів на свою адресу Діви сприймають як належне. Адже їх повинні всі любити, а вони — не обов'язково. На жаль, представників цього знака мало турбує відкритість партнера, оскільки самі вони закриті на всі замки. Сподіватися на те, що з часом їхні почуття прокинуться — абсолютно безглуздо. Діви ніколи не зміняться. Вони люблять тільки себе і крапка.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram / selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Представники цього знака здаються відкритими і емоційними людьми. Але вони поверхневі і непостійні, що робить їх черствими. Раків не цікавлять проблеми інших людей, вони завжди захоплені собою і своєю балаканиною. Також представники цього знака не вміють дружити: вони швидко сходяться з людьми, і водночас легко можуть плюнути їм в душу. Адже всі відносини вони сприймають як гру.

Лев

Кайлі Дженнер Фото: instagram / kyliejenne

Народилася: 10 серпня 1997 року

Леви входять в число найбільш душевно черствих знаків Зодіаку. Вони досить самозакохані, самовпевнені, часто зневажливо ставляться до чужої думки. Представники цього знака рідко вірять в дружні або романтичні почуття. Вони дуже ревниві і буквально будь-яку прихильність сприймають, як прояв слабкості. Також відносини Леви вважають за краще будувати не на любові, а на взаємній вигоді.

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