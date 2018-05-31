Не пожаліють: безсоромні знаки Зодіаку

Не всі люди здатні співчувати або мучитися після того, як зробили вам зле.

OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким бракує совісті.

Лев

Гордість заважає Левам не тільки добре поводити себе, але і робити благородні вчинки. Прагнення створити ідеальні умови для себе коханих - занадто сильне. Вони не відчувають жалості до інших і вважають це почуття хибним.

Одна з причин, чому Левам не вірять і не звертаються до їх совісті - вони не вміють бути чесними. Друзі та рідні часто не вірять в щирість Львів, тому що ті занадто довго здавалися беземоційними.

Терези

Вам може здатися, що Терези - люди принципу, настільки точно вони описують свої переконання. Але при ближчому знайомстві з ними ви зрозумієте, що ними рухає розрахунок і десь в голові у них вже є чіткий план того, як змусити цей світ бути комфортним для них самих.

Якщо вас лякає раціональність Терезів, то радійте хоча б тому, що їх спалахи безсердечності - це тільки частина характеру. Вони складні люди, але звикнути можна.

Рак

Коли Бог роздавав таланти, то послав Ракам талант лицемірства. Участь у вашій долі, обговорення ваших проблем - всі ці розмови тільки фон для самоствердження Раків. Вони часто радіють, коли у когось щось не виходить. Вони заряджаються сильними негативними емоціями і намагаються побудувати свої плани саме на ваших промахах.

Щоб не стати жертвою Рака, спробуйте схитрувати і не згадувати в присутності цього Знака про свої проблеми, плани і бажання. Погані новини вони використовують, а хороші, як ми знаємо, вимагають тиші.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.