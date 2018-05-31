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Не пожаліють: безсоромні знаки Зодіаку

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Не всі люди здатні співчувати або мучитися після того, як зробили вам зле.

OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким бракує совісті.

Лев

Гордість заважає Левам не тільки добре поводити себе, але і робити благородні вчинки. Прагнення створити ідеальні умови для себе коханих - занадто сильне. Вони не відчувають жалості до інших і вважають це почуття хибним.

Одна з причин, чому Левам не вірять і не звертаються до їх совісті - вони не вміють бути чесними. Друзі та рідні часто не вірять в щирість Львів, тому що ті занадто довго здавалися беземоційними.

Терези

Вам може здатися, що Терези - люди принципу, настільки точно вони описують свої переконання. Але при ближчому знайомстві з ними ви зрозумієте, що ними рухає розрахунок і десь в голові у них вже є чіткий план того, як змусити цей світ бути комфортним для них самих.

Якщо вас лякає раціональність Терезів, то радійте хоча б тому, що їх спалахи безсердечності - це тільки частина характеру. Вони складні люди, але звикнути можна.

Рак

Коли Бог роздавав таланти, то послав Ракам талант лицемірства. Участь у вашій долі, обговорення ваших проблем - всі ці розмови тільки фон для самоствердження Раків. Вони часто радіють, коли у когось щось не виходить. Вони заряджаються сильними негативними емоціями і намагаються побудувати свої плани саме на ваших промахах.

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Суцільний негатив: найнеприємніші знаки Зодіаку

Щоб не стати жертвою Рака, спробуйте схитрувати і не згадувати в присутності цього Знака про свої проблеми, плани і бажання. Погані новини вони використовують, а хороші, як ми знаємо, вимагають тиші.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.

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Тема
Астрологічний прогноз
Об'єкт
гороскоп 2018
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