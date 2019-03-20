Не можна вірити! Найбрехливіші знаки Зодіаку

Звичка брехати — не найкраща людська якість. Брешуть всі, але хтось це робить вкрай рідко, а хтось обманює людей буквально на кожному кроці.

OBOZREVATEL склав список найбрехливіших знаків Зодіаку.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: beztabu.net

Народилася: 4 червня 1975 року

Представники цього знака говорять одне, а думають зовсім інше. У них стільки прихованих мотивів, що довіритися Близнюкам буде величезною помилкою для кожного. Адже отримавши довіру близьких, вони можуть запросто почати ними маніпулювати заради своєї власної вигоди.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото: www.lofficielrussia.ru

Народилася: 22 листопада 1984 року

Скорпіони вміють брехати, певною мірою це навіть можна називати їхнім талантом. Вони подають інформацію так, що в неї вірять абсолютно всі. Крім того, представники цього знака дуже легковажні. Тому, якщо вони і обманюють людей, то роблять це просто заради забави, не маючи жодного підступного наміру.

Телець

Пенелопа Крус Фото: Fishki.net

Народилася: 28 квітня 1974 року

Людям, народженим під цим знаком Зодіаку, важливо те, що про них думає оточення. Тому вони намагаються всіляко приховувати свої недоліки. Тельцям здається, що завдяки брехні вони будуть виглядати в очах інших людей трохи кращими, ніж є насправді.

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