Названі невдахи серед знаків Зодіаку

Удача — дама примхлива, непостійна. Сьогодні з одним, а завтра з іншим.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, серед яких знаків Зодіаку найбільше невдах.
Скорпіон
Скарлетт Йоханссон
Фото: cosmo.ru
Народилася: 22 листопада 1984 року
Скорпіони не можуть похвалитися в житті великим везінням, а все тому, що вони звикли далеко не відходити від будинку і не порушувати особистий комфорт. Представники цього знака не люблять ризикувати і не довіряють своїй інтуїції. Вони часто ставлять перепону перед новими горизонтами, а потім звалюють все на те, що удача не на їхньому боці.
Лев
Дженіфер Лопес
Фото: oxu.az
Народилася: 24 липня1969 року
Представники цього знака дуже багато працюють, тому що не вірять в збіги і щасливі випадки. Тому приємні випадковості з ними не відбуваються. Також Леви надзвичайно закриті, вперті і самокритичні. Часом тільки інтуїція рятує їх від фіаско.
Близнюки
Анджеліна Джолі
Фото: showmania
Народилася 4 червня 1975 року
Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, не найщасливіші на планеті. Вони часто дуже тривожні і зациклені на своїй проблемі. Іноді через свою зайву впертість Близнюки можуть стикатися з труднощами, які потрібно наполегливо долати, але вони не бажають цього робити. Представники цього знака рідко отримують те, що хочуть, тому що чекають на щось більше.
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