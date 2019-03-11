Кохання як сенс життя: знаки Зодіаку, що закохуються швидше за інших

Деякі люди закохуються раз і на все життя. Інші ж щотижня заводять новий роман і вважають, що кожна їхня любов справжня.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які знаки Зодіаку велелюбніші за інших.

Скорпіон

Скарлетт Йоханссон Фото: www.lofficielrussia.ru

Народилася: 22 листопада 1984 року

Представники цього знака можуть бути щасливими лише тоді, коли кохають. І якщо поруч із ними немає потрібної людини, то вони створять собі образ, в який і будуть закохані. Скорпіони дуже прив'язуються, тож не дивно, що вони можуть мати почуття одразу до декількох людей одночасно.

Рак

Селена Гомес Фото: instagram/selenagomez

Народилася: 22 липня 1992 року

Раки люблять пристрасно, сильно і назавжди. Принаймні їм так здається. Але насправді представники цього знака, як і Скорпіони, здатні майже на рівному місці створити для себе ідола і без пам'яті в нього закохатися. Тільки коли Ракам починають відповідати взаємністю, вони одразу ж втрачають інтерес до об'єкта симпатії.

Близнюки

Анджеліна Джолі Фото: beztabu.net

Народилася: 4 червня 1975 року

Люди, народжені під цим знаком Зодіаку, закохуються часто, тому життя без цих почуттів їм немиле. Кохання для Близнюків — це страждання, що дає задоволення. Представники цього знака дуже часто змінюють партнерів. Адже коли все добре і немає приводу для внутрішніх мук, то для них це вже не цікаво.

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