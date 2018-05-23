Легко обдурити: найбільш довірливі знаки Зодіаку

Є люди, які не помічають, що інші користуються їх розумом або намагаються зіграти на емоціях.

OBOZREVATEL склав список найбільш довірливих знаків Зодіаку.

Діви

М'який характер і поступливість часто може коштувати Дівам зіпсованих нервів і навіть обернутися великими проблемами. Справа в тому, що вони судять про люяей по собі. Думають, у всіх є щось хороше - досить тільки знайти цю позитивну рису і розвивати. Це правда, але при цьому не варто втрачати пильність.

Дівам дуже стане в нагоді нешкідливий порадник, який навчить їх не довіряти кожному зустрічному. Також Дівам краще навчитися критичніше дивитися на відносини між людьми.

Терези

Звичайно, Терези можуть на відразу купитися на фокуси інших. Все-таки в їхньому характері оцінювати ситуацію перед прийняттям рішення або зближенням з тією чи іншою людиною. При цьому вони здатні дуже легко помилитися, приймаючи всі негативні сторони недобросовісних людей.

Для того, щоб Терезам не було боляче, найкраще прислухатися до свого внутрішнього голосу ще на початку спілкування або відносин. Якщо інтуїція підказує, що людина поруч - здатна на підлість - краще убезпечити себе.

Козеріг

Козероги ніколи не любили оцінювати інших і розвішувати ярлики, тому їм легше змиритися зі злом, ніж обговорювати що-небудь з кривдником. Така ситуація шкодить і виснажує. Колись Козероги зрозуміють, що в особистій думці і оцінці іноді немає нічого поганого.

Для того, щоб не бути надто довірливими і не постраждати, астрологи радять Козерогам обмежити спілкування з людьми, після розмов з якими вони відчувають занепад сил, емоційний дискомфорт.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалаху злості.