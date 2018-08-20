Кого чекає удача: гороскоп на 21 серпня 2018

Гороскоп на сьогодні, 21 серпня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Овнам сьогодні слід бути обережними, а Дівам провести день за роботою. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

ОВЕН

Цей вівторок принесе Овнам погані новини. Сьогодні у вас найгірший день тижня. Але не варто впадати у відчай: просто розслабтеся і не приймайте все близько до серця. Ваш смуток зовсім скоро обернеться радістю. Незважаючи на те, що сьогодні "не ваш день" - ви добре відпочинете.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям 21 серпня варто просто відпустити ситуацію. Сьогодні ви не в змозі вирішувати важливі справи і приймати рішення. Краще відкладіть це на потім. Проведіть вечір із родиною, насолодіться улюбленою книгою і постарайтеся добре відпочити.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам варто перестати переживати за інших людей. Навіть якщо це ваші близькі - вони розберуться самі. Не втручайтеся і не роздавайте поради. Сьогодні вони точно нікому не допоможуть. Вам варто більше думати про себе.

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РАК

Для Раків сьогодні Всесвіт приготувалв особливий сюрприз. Але не варто радіти занадто сильно: ваші недоброзичливці спостерігають за вами, заздрять вам і можуть нашкодити, тому будьте обережні.

ЛЕВ

Перестаньте намагатися всіма керувати, якщо ви не на роботі. Ваші прохання, які звучать як "накази", ображають близьких вам людей. Не сваріться сьогодні ні з ким, це може закінчитися великим скандалом. Просто відпочиньте і сплануйте наступний тиждень.

ДІВА

Дівам сьогодні необхідно провести день із близькими і подбати про своє здоров'я. Частину дня варто присвятити роботі - це принесе непоганий результат. Надвечір сходіть на неспішну прогулянку, випийте чай з ромашкою і постарайтеся заснути до півночі.

ТЕРЕЗИ

Терезам сьогодні доведеться вирішувати складні завдання і зробити вибір, який робити зовсім не хочеться. 21 серпня сприятливий день для нових починань або зміни іміджу. Але добре подумайте і зважте всі "за" і "проти".

СКОРПІОН

Скорпіони сьогодні будуть чудово себе почувати, адже поруч із ними близькі друзі. Постарайтеся не сваритися з ними сьогодні, і не намагайтеся ними керувати. Сьогодні у вас це не вийде, а ось перетворити друзів на ворогів своїми нерозумними діями ви зможете. Добре подумайте, чи треба вам така "радість".

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям варто миритися з тими, з ким вони давно посварилися. Ці люди можуть допомогти вам найближчим часом, та й образи, які ви зберігаєте, негативно позначаються на вашому здоров'ї. Зробіть близьким подарунки, вони оцінять це. Крім того, вам варто подумати про своє здоров'я.

КОЗЕРІГ

Вперті козероги сьогодні отримають сповна за своє невміння приймати чужу думку. Ви не зможете встояти перед спокусою вступити в суперечку, яка стане для вас згубною, тому вам потрібно "підстелити солому" і постаратися пом'якшити своє падіння.

ВОДОЛІЙ

Водоліям сьогодні варто розслабитися й отримати задоволення від заслуженого відпочинку. Сходіть у кіно, почитайте книгу або проведіть вечір на самоті. Головне - не сваріться з близькими.

РИБИ

Сьогодні везіння буде на вашому боці, але не варто очікувати дива. 21 серпня підготувало для вас безліч сюрпризів, але не всі вони будуть приємними, так що постарайтеся бути готовими до поганих новин.