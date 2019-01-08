Гороскоп на 9 січня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кому загрожує небезпека

Гороскоп на завтра, 9 січня 2019 року, по картах Таро пророкує складний вибір, а також початок чогось нового для всіх знаків Зодіаку. Деяким з них гороскоп обіцяє удачу в справах, а іншим представникам зодіакального кола він принесе розчарування.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Лицар Денаріїв

Лицар Денаріїв уособлює стан духу, що характеризується ретельністю, терпінням і наполегливістю, в якому створюються речі потрібні і корисні. Ви готові працювати і, якщо прикладете достатньо зусиль результат буде видимим. Головне, що рекомендує гороскоп на завтра - не поспішати і по маленькому камінчику вибудовувати відносини.

ТЕЛЕЦЬ - Закохані

Карта обіцяє глибокі любовні переживання, але показує, що такий крок передбачає певний вибір. Вам буде складно, як і взагалі останнім часом. Впоратися зі своїми емоціями вийде, але ціна може бути занадто велика. Дивіться, любов - тільки ваш вибір.

БЛИЗНЮКИ - Лицар Жезлів

Гороскоп за картами Таро на середу обіцяє вам сьогодні зайву збудливість. Вершник Жезлів символізує жар душі, що виявляється в жадобі життя. Тому ви готові брати участь у будь-яких активностях, іти на поводі у безглуздих ідей, а потім хвилюватися за результат.

РАК - Трійка Кубків

Трійка Кубків висловлює радість, безтурботність і подяку. Сьогодні у вас з'явиться людина, яка зможе нарешті вам допомогти розібратися з усіма проблемами, які виникали у вашому житті у великій кількості останнім часом. Ви відчуєте себе ніби "гора впала з плечей".

ЛЕВ - Блазень

Ця карта - це наша внутрішня дитина. Вона означає спонтанний початок чогось нового, неупередженість, відкритість. Інша сторона медалі - легковажність і та ж дитячість у поведінці. Тому дивіться, ви на межі. Якщо ви поставитеся до нової пропозиції занадто легко вас можуть сприйняти неправильно.

ДІВА - Помірність

Таро пропонує вам карту, яка відповідає тому щасливому стану, коли людина відчуває себе, любить себе і знаходиться в гармонійній рівновазі з навколишнім світом. У вас сьогодні ідеальний день, тому відпочивайте і насолоджуйтеся життям.

ТЕРЕЗИ - Королева Жезлів

Карта символізує довіру до себе, мир із самим собою. Сьогодні ви будете якось по-особливому відчувати себе і свою інтуїцію. Вона займе головну роль у свідомості і її передчуття будуть вирувати. І, що найдивніше - здійснюватися. Тому сьогодні варто собі довіряти.

СКОРПІОН - Сімка Кубків

Ця карта свідчить про те, що ви маєте зробити важливе рішення. Проблема в тому, що ви в нерішучості - який же шлях обрати. Але таке відчуття пояснюється не тим, що всі варіанти гарні чи погані - вам просто лінь. Бездіяльність не піде на користь.

СТРІЛЕЦЬ - Дама Денаріїв

Період спокійної насолоди матеріальними задоволеннями. Зараз ви добилися всього, чого раніше хотіли. Мріяли про ті сережки - беріть, про розкішне дизайнерське плаття - будь ласка. Гроші є, знайдеться і куди їх витратити. Головне насолоджуйтеся.

КОЗЕРІГ - Дама Мечів

Ви давно виношували якусь ідею, і можливо, навіть вклали дещо на просування своєї справи. Але зараз план або справа досягли стадії, коли вони рухаються самі собою і більше не потребують вольових зусиль для запуску. Залишається тримати на думці первісну ідею в її цілісності і чистоті, щоб вона служила дороговказом, що веде у майбутнє.

ВОДОЛІЙ - Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп за картами Таро обіцяє Водоліям прибуток, оскільки Дев'ятка Денаріїв - карта фінансового успіху, великого і часто несподіваного виграшу. Так що чекайте. Зовсім скоро на вас "звалиться" невелика грошова удача.

РИБИ - Туз Мечів

Карта позначає насіння, з якого зароджується нова думка, ідея, новий погляд. Напевно, ви вже давно відчули, що щось у вас потроху і маленькими кроками хоче змінюватися. Так ось - нова ідея - краще, що траплялося вам останнім часом, тому - не пропустіть.