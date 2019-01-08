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Гороскоп на 9 січня 2018: кому завтра буде легко

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Гороскоп на завтра, 9 січня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на завтра.

Гороскоп на 9 січня 2018: кому завтра буде легко

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

Завтра удача буде на вашому боці. Займіться реалізацією своїх сміливих ідей і нових проектів.

Телець

День принесе гарні новини. Можливо, вас підвищать на роботі.

Близнюки

Завтра будь-які ваші дії можуть обернутися проти вас. Тому постарайтеся не приймати кардинальних рішень, інакше ризикуєте зіпсувати відносини з колегами.

Рак

Зробіть подарунок близькій людині, навіть якщо немає для цього підстав.

Лев

Левам випаде можливість зустрітися з товаришем, якого давно не бачили. Не бійтеся самі стати ініціатором такої зустрічі.

Діва

У вас з'явиться підтримка, навіть у складних ситуаціях.

Терези

Тільки тоді, коли ви відпустите людину з минулого, зможете почати жити так, як бажаєте. Не бійтеся втрачати — натомість прийде щось краще.

Скорпіон

Зірки радять: не плануйте масштабних справ і покупок, відкладіть їх на час.

Стрілець

Завтра на Стрільців чекає день несподіванок і сюрпризів. Але не обійдеться і без дрібних проблем.

Козеріг

Вечір краще провести в колі сім'ї або на самоті. Подивіться фільм — насолодіться відпочинком.

Водолій

Бережіться стресу, який може стати головною причиною вашого поганого самопочуття.

Риби

Зовсім скоро ви відчуєте довгоочікуване почуття гармонії. Тримайтеся за нього, так і стають щасливими людьми.

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