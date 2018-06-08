Гороскоп на 9 червня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 9 червня 2018 року.

Субота може піднести приємні сюрпризи для багатьох знаків зодіаку, особливо це стосуватиметься Левів і Скорпіонів. Козероги та Риби нарешті відчують духовне полегшення, а Близнюкам загрожує хвиля закидів від близької людини. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

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ОВЕН

З самого ранку на вашу діяльність можу істотно плвіять проблеми або амбіції, пов'язані зі здоров'ям. Ймовірно, що в суботу, коли у більшості вихідний, негативно на ваш настрій можуть вплинути робочі завдання, що виникли абсолютно раптово. Важко буде насолоджуватися суботою, так як весь день від вас вимагатимуть уваги. Однак, зірки радять вам проявити терпіння і тоді вже під кінець дня вас чекає приємна і дуже очікувана зустріч.

ТЕЛЕЦЬ

Останнім часом Тельці намагаються встигнути за один день переробити всі справи, які накопичувалися роками. Так ось, гороскоп на сьогодні говорить, що зробити все і відразу у вас не вийде, тому не женіться за двома "зайцями" одночасно. Крім цього, варто розуміти, що частину завдань можна делегувати на інших, які охоче погодяться допомогти. Можливо, вам доведеться прийняти важливе рішення, але не дозволяйте вигаданим драмам відмовитися від своєї позиції.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні вранці може виникнути приголомшлива атмосфера навколо вас, яка змусить відчути, що ви повинні зробити щось приголомшливе. Однак, вам буде важко зрозуміти, куди правильно витратити всю свою енергію. Це може стимулювати занепокоєння і породжувати непотрібні запитання. Ваші ідеї, можливо, сьогодні не отримають похвали від найближчих людей, тому гороскоп на суботу радить залишити їх на майбутнє.

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РАК

Ви можете сьогодні відчути, що хтось переступає межі, і це може викликати у вас почуття самозахисту. Зачекайте, відпочиньте і постарайтеся підійти до проблем з іншого боку, але не сьогодні. Гороскоп на суботу радить вам трохи переключитися - Ракам потрібно відпочити від рутини. Спробуйте позбутися звичних турбот і не звертати увагу на стереотипи, які вже встигли скластися навколо вас.

ЛЕВ

Можливо сьогодні вас буде переслідувати деяка напруженість. Сьогодні вранці можуть бути дві окремі тяги - одна до світлих і легких думок, а інша - до "викопування істини". Не варто сьогодні займатися самокопанієм, просто спробуйте відпочити і відволіктися від нав'язливих думок, адже у вас все складається тільки найкращим чином.

ДІВА

Спілкування з оточуючими може досить легко піти наперекосяк, і в вашому минулому може з'явитися щось, що ви забажаєте залишити прихованим. В якості альтернативи, ваш розум може невпинно сканувати минуле для відповідей, але вам варто самим гарненько проаналізувати і свою поведінку. Розлука з партнером, навіть короткочасна, зараз може виявитися проблемою. Можливо, вам доведеться витратити трохи часу щоб очистити голову від непотрібних думок.

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ТЕРЕЗИ

Відносини, які раніше не подавали обіцянок, можуть розвиватися достатньо активно саме в найближчому часі. Гороскоп на суботу радить задуматися і звернути увагу, чи не є це шансом на подальше безхмарне майбутнє. Можливо, саме сьогодні Терези зможуть отримати цінні знайомства, віддану дружбу або любов всього свого життя.

СКОРПІОН

Хоча нинішній фон може збігатися з потенційним розбіжністю: хтось може бачити вас в якості джерела відмінних рад, навіть якщо ви побоюєтеся ділитися ними. Однак все, що ви можете розповісти, не завжди буде добре сприйнято суспільством, особливо якщо воно виходить з вашого власного досвіду.

СТРІЛЕЦЬ

Гороскоп на сьогодні говорить: настає слушний час для внесення невеликих щоденних змін, які плануються протягом найближчих місяців. Це може стати частиною вашого життя в довгостроковій перспективі. Ваша сторона, яка не хоче змінюватися, останнім часом суперечить багатьом ідеям, що неодмінно стає перепоною для прогресивних ідей.

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КОЗЕРІГ

Сьогодні вранці постарайтеся простежити за тим, щоб не надто турбуватися про ситуацію, де ви не в змозі щось змінити. Це тільки витратить цінну енергію. Будьте ласкаві до себе і направляйте свою енергію в більш щасливі, більш задовільні заняття, ніж надмірні негативні думки. Ви можете відчувати себе нетерплячими з людьми, які, здається, займають занадто багато часу і блокують ваш прогрес.

ВОДОЛІЙ

Гороскоп на сьогодні говорить, що ви можете нарешті внести позитивні зміни в своє внутрішнє середовище. Це може бути не так просто, як довгий час здавалося на перший погляд, але при цьому все цілі - цілком досяжні. Гороскоп на суботу обіцяє, що сьогодні ви будете почувати себе цілком прив'язаним до того, що відбувається, однак зробивши перший крок, ви наконец-то зможете розібратися з усіма конфліктами.

РИБИ

Сьогодні проблеми, пов'язані з кар'єрою і соціальним життям, можуть сильно вплинути на вас і в певній мірі вплинути на особисте або сімейне життя. Багато слів будуть сприйматися серйозно, так що будьте максимально обережні. Але, в той же час, Риби сьогодні знаходяться на сприятливій частоті, тому, якщо Ви захочете надати комусь із навколишніх допомогу - будь-яка ваша порада спрацює ефективно.