Гороскоп на 9 березня 2019: як сьогодні не схибити

Гороскоп на сьогодні, 9 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Цієї суботи більшість знаків Зодіаку зможе гарненько відпочити, деяким же зірки радять бути м'якше з близькими. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

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ОВЕН

Якщо Овнам не вдасться приділити час близьким в першій половині дня, то обов'язково зробіть це ближче до вечора. Сьогодні ви викупаєтеся в променях любові, які випромінює сім'я.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям в суботу краще бути м'якішими і дипломатичнішими, оскільки ваша надмірна критичність може стати джерелом проблем.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні Близнюки нарешті досягнуть мети до якої так довго прагнули. Позитивні результати не за горами.

РАК

Ракам в суботу не варто діяти поспіхом. Краще утримайтеся від обіцянок, які не зможете виконати.

ЛЕВ

Левам прийшов час відмовитися від шкідливих звичок і подумати про здоров'я. Краще займіться спортом і ні в якому разі не пийте.

ДІВА

Перша половина дня вийде для вас вельми метушливою. Вам доведеться займатися вирішенням побутових проблем, але зате вечір обіцяє бути спокійним і розміреним.

ТЕРЕЗИ

Сьогодні Терези зроблять дуже важливе відкриття - далеко не всі з них вміють цінувати те, що мають. Не поспішайте зайняти чиюсь сторону в спробах вгамувати конфлікти в колі близький або друзів.

СКОРПІОН

В суботу не варто загадувати наперед. Як би це ні було незвично для вас, відпустіть своє життя по хвилях і нехай вас несе.

СТРІЛЕЦЬ

Ваш бюджет пора переглянути і, можливо, внести в нього деякі правки. Інакше незабаром вас чекають проблеми.

КОЗЕРІГ

Козероги можуть відчути сьогодні невизначеність, зокрема, вам важко буде вирішити, де, як і з ким провести вихідні.

ВОДОЛІЙ

В суботу не намагайтеся догодити всім і виберіть той варіант, який здається вам найбільш комфортним і приємним серцю.

РИБИ

У суботу представників цього знаку чекає спад енергії. Подбайте про своє харчування, причому не тільки про фізичне, а й духовне.

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