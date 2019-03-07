Гороскоп на 8 березня по картах Таро для всіх знаків Зодіаку: як пройде день

Гороскоп на завтра, 8 березня 2019 року, по картах Таро пророкує в більшій мірі вдалий день для всіх знаків Зодіаку. Але при цьому багатьом доведеться зіткнутися з неприємним відчуттям незавершених справ. Чи не турбуйтеся, скоро всі крапки над "і" будуть розставлені.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Туз Жезлів

Овнам доведеться сьогодні важлива місія – представникам даного знаку Зодіаку необхідно провести серйозну розмову з тим, до кого накопичився набір претензій. Причому гороскоп на п'ятницю говорить, що в більшій мірі вони безпідставні, але, тим не менш, це знатно отруює вам життя. Не бійтеся сказати про свої почуття, але при цьому уважно вислухайте відповідь.

ТЕЛЕЦЬ – Шістка Денаріїв

Цю карту якщо і не можна назвати безумовно сприятливою, та все одно вона належить до позитивних символів. Тельці, ймовірно, отримають сьогодні щедрі подарунки від долі, але ось гороскоп на завтра каже, що вони можуть бути не цілком заслуженими. Так, вас може чекати нагорода, успіх або похвала за минулі успіхи, однак ви і самі розумієте, що практично не доклали до цього зусиль.

БЛИЗНЮКИ – Закохані

Гороскоп на сьогодні для Близнюків пророкує: настав час змін в особистому житті. Так, можливо, ви застрягли на певному етапі відносин (або їх відсутності), але не хочете самі нічого міняти. Перегляньте свої пріоритети, інакше втратите щось, що дуже важливе для для вас.

РАК – Четвірка Жезлів

Гороскоп на п'ятницю підготував Ракам дуже позитивну карту. Вона несе гармонію, впевненість в собі, рівновагу і насолоду результатами своєї праці. Сьогодні вас очікують спокій і відпочинок, ситуації, коли ніякі неприємності і труднощі не загрожують. Проблеми позаду, можна розслабитися і насолоджуватися життям.

ЛЕВ – Четвірка Мечів

Ця карта символізує людину, яка вирішила віддалитись від світу. Вона здалася, відмовилась від своїх почуттів, "поховала себе заживо". Гороскоп на завтра чітко говорить вам: не потрібно відгороджуватися від світу, інакше самі зіпсуєте свою репутацію, і коли до вас дійсно повернеться бажання щось робити, ніхто вже не повірить у ваші сили.

ДІВА – Десятка Жезлів

Доля вимагає від вас рішучості: останнім часом ви тільки і намагаєтесь перекласти відповідальність на чужі плечі, а вищим силам це ой як не подобається. Ви відчуваєте, що нинішній вантаж для вас важкий – фізично або емоційно, через те й вирішили не напружуватися і максимально легко вийти із ситуації. Однак, варто пам'ятати, що не можна вічно ховати голову в пісок – рано чи пізно правда вийде назовні і ви від цього постраждаєте.

ТЕРЕЗИ – Лицар Кубків

Терези давно вже відчувають, що застрягли на одному і тому ж періоді життя. Ви ходите немов по замкнутому колу і не можете самостійно змінити стан речей. Гороскоп на сьогодні говорить, що ситуація набуде іншого характеру саме в цей день. Зокрема, вам надійде якась нова пропозиція або ж ви закохаєтесь. Прійміть всі зміни, які підготувало для вас життя.

СКОРПІОН – Блазень

Ця карта уособлює вибір і сприйнятливість. Вам буде запропоновано скористатися будь-яким шансом або почати щось нове. Погоджуйтеся, це подарує нові можливості і захоплюючі пригоди в житті. Причому вони будуть мати тільки позитивний характер. Ви давно відкриті для нових пропозицій і ідей і не боїтеся невідомості, ставитеся до життя спокійно і з довірою. Це сприяє уподобанням долі.

СТРІЛЕЦЬ – Дев'ятка Кубків

Дев'ятка Кубків уособлює матеріальний успіх, достаток, а також емоційне та інтелектуальне задоволення. Крім того, вона символізує фізичне здоров'я і любов до чуттєвих насолод. Ваші бажання неодмінно здійсняться вже сьогодні, але ось гороскоп попереджає – доведеться чимось пожертвувати. У той же час, жертви сповна будуть виправдані отриманим результатом.

КОЗЕРІГ – Правосуддя

Дана карта уособлює баланс, чесність і неупереджене ставлення до всього того, що відбувається. Витягування цієї карти означає, що у вашому сімейному і діловому житті буде переважати справедливість. Гороскоп може передвіщати наступ нового циклу рівноваги і гармонії у вашій родині і успіхи в роботі. Ви отримаєте те, що по праву заслужили.

ВОДОЛІЙ – П'ятірка Мечів

Карта, яка випала Водоліям в розкладі на п'ятницю позначає деградацію, руйнування і втрату, але позитивна сторона також присутня: шляхом невдач доля показує вам, що при несприятливих обставинах потрібно рятувати щось цінне і важливе. Не розмінюйтесь на дрібниці – у вашому житті все налагодиться тільки тоді, коли ви правильно розставите пріоритети.

РИБИ – Смерть

Гороскоп символізує зміни, перехід на якийсь інший щабель вашого життя. Правда, вниз або вгору буде вести цей щабель – невідомо, так як все залежить виключно від ваших колишніх вчинків. Ви вступаєте в період змін і вам необхідно розлучитися зі своїми минулими амбіціями і мріями. Якщо за тривалий час вони так і не втілилися в життя – значить, не судилося. Спробуйте зрозуміти, що робили не так і поставте для себе нові цілі.

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