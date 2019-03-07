Гороскоп на 8 березня 2019: як сьогодні не схибити

Гороскоп на сьогодні, 8 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Цієї п'ятниці більшість знаків Зодіаку зможуть насолодитися повноцінним вихідним, присвятити час собі і своїм близьким. Зайнятися вирішенням побутових проблем та негараздів. В цілому ж день обіцяє бути легким і по-весняному теплим. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: fiftyflowers.com

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ОВЕН

У світлі останніх подій Овнам не завадить замислитися про поведінку і ставлення до оточуючих, будь-то колеги або друзі. Можливо, ви не дуже справедливі до них останнім часом? Чи не час змінити тактику? Займіться цим уже сьогодні.

ТЕЛЕЦЬ

А ось Тельців сьогодні чекає непростий день. Перш за все, в моральному плані. Цієї п'ятниці вам може здатися, що ви байдужі оточуючим, а улюблена справа більше не приносить задоволення. Розслабтеся, видихніть. Ви просто втомилися або потребуєте сну. Відкиньте всі свої справи, перенесіть плани на наступний тиждень і відпочиньте як слід.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам теж не завадить зайнятися сьогодні власним здоров'ям. На деякий час обмежте себе у вживанні шкідливої їжі, алкоголю. Важливо не працювати забагато і знайти спосіб відпочити в кінці дня морально.

РАК

Для Раків п'ятниця цього тижня може стати воістину запаморочливою, повною романтики і тепла. Саме час відкрити свої справжні почуття людині, яка вам небайдужа. Якщо ви вже перебуваєте у стосунках, просто влаштуйте своїй половинці приємний сюрприз.

ЛЕВ

Сьогодні Леви зможуть на повну насолодитися відпочинком. Проведіть час із найближчими людьми, не думаючи про купу справ і майбутнє робоче навантаження. Організуйте приємний сюрприз своїм коханим, зайвий раз нагадавши про свої міцні почуття.

ДІВА

У п'ятницю Дівам варто бути обережнішими - можливі конфлікти з оточуючими, але вони будуть цілком обгрунтованими, правда сьогодні на вашому боці. Можливо, ваші опоненти захочуть посперечатися, в такому разі не намагайтеся їх переконати. Правда все одно опиниться на поверхні.

ТЕРЕЗИ

Сьогодні Терези зроблять важливе для себе відкриття - далеко не всі з них уміють цінувати те, що мають. Для того, щоб бути успішними у всіх сферах життя, варто проявляти більше подяки до оточуючих. Перегляньте своє ставлення до людей - це допоможе зрозуміти, чому багато хто відвертається від вас.

СКОРПІОН

Цієї п'ятниці Скорпіонам варто замислитися про плани на майбутнє. У вас є гарний шанс змінити життя на краще - однак варто докласти чималих зусиль. За можливості, розплануйте ділові зустрічі, а також наведіть порядок у власній бухгалтерії.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям напевно доведеться сьогодні подбати про своїх близьких, які як ніколи потребують допомоги. Не бійтеся зробити щось на шкоду собі - щира підтримка завжди буде оцінена і винагороджена.

КОЗЕРІГ

Незважаючи на те, що для більшості ця п'ятниця виявилася вихідним днем, Козерогам доведеться вирішити безліч справ. Декого чекають доволі неприємні ситуації, пов'язані з інтригами і недомовленостями на роботі. Постарайтеся сьогодні заспокоїтися, обміркувати все неспішно. Не накручуйте себе.

ВОДОЛІЙ

Водоліям сьогодні краще зосередитися на тому, щоб закріпити успіх цього тижня. Наприклад, отримані фінанси краще вкладіть у перспективну справу, а начальству ненароком нагадайте про свою значущість. При цьому варто побоюватися ризикованих справ, якими б привабливими вони не здавалися.

РИБИ

У п'ятницю представників цього знака чекає спад енергії. Подбайте про своє харчування, причому не тільки фізичне, а й духовне. Якщо організму деякий час дійсно краще очиститися від негативних накопичень, то на заміну їм повинні прийти позитивні емоції.

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