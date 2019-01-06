Гороскоп на 7 січня 2019: як сьогодні уникнути негараздів

Гороскоп на сьогодні, 7 січня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

У понеділок деяким знакам Зодіаку краще не поспішати з висновками і прислухатися до свого внутрішнього голосу, декому доведеться проявити увагу і турботу до оточуючих. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: studyabroad.bg

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ОВЕН

Понеділок цього тижня для Овнів виявиться доволі простим і безтурботним. При цьому не варто втрачати пильності і самоконтролю, нехай події розвиваються в потрібному вам напрямку. Дотримуйтесь рівноваги, при необхідності не лінуйтеся, не зазнавайтеся, не перестарайтеся.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям сьогодні краще не довіряти свої справи іншим, хіба що в разі крайньої необхідності. Довіритися ви можете тільки найбільш надійним і перевіреним особам. Будьте сьогодні пильними.

БЛИЗНЮКИ

Налаштуватися на вихідний день Близнюкам вдасться не відразу, це може стати причиною незначних сутичок і непорозумінь з близькими. До обіду ситуація має налаштуватися, але все одно вам буде складно приховати свою роздратованість і бажання зайнятися своїми справами.

РАК

Угоди, переговори, важливі дзвінки - все це сьогодні не ваше. Знайдіть способи уникнути подібних справ і присвятити час родині. В іншому випадку наслідки можуть бути просто катастрофічними.

ЛЕВ

Початок цього дня, позбавлений будь-яких яскравих подій, Леви можуть присвятити рутинній роботі. У другій половині дня можуть скластися умови для успішної та ефективної самопрезентації, невеликих, але впевнених зрушень в основних планах і корисних знайомств.

ДІВА

Насичений подіями понеділок може піднести Дівам неприємний сюрприз на зразок невеликої сварки через розбіжності з коханою людиною. Уникнути конфлікту навряд чи вдасться, а ось мінімізувати його масштаби і наслідки - це ви зможете. Проявіть розуміння і відмовтеся від бажання сказати останнє слово.

ТЕРЕЗИ

Схоже, ви затаїли образу. Можливо, нещодавно вас хтось дуже розчарував або неприємно здивував. Цим і викликано сьогоднішнє хвилювання. Спробуйте стримати пориви емоцій і повернутися до цих питань лише після того, коли всередині вляжеться буря.

СКОРПІОН

Почніть понеділок з улюбленого заняття, яке дозволить вам підбадьоритися, знайти ентузіазм і підтримає ваше творче завзяття. Вже до другої половини дня ви знайдете правильне застосування потужному заряду креативної енергії.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям не варто сьогодні беззастережно довіряти кожному, хто захоче дати вам пораду, хай і звучати вони будуть досить переконливо. Цього понеділка вам необхідно прислухатися до свого внутрішнього голосу, про який ви частенько забуваєте.

Новини Гороскоп на 2019 год

КОЗЕРІГ

Домашні турботи навряд дозволять сьогодні Козерогам зосередитися на робочих питаннях. У цей святковий день вашої уваги спробують домогтися близькі або друзі, іншими словами вам доведеться розриватися на кілька фронтів одразу.

ВОДОЛІЙ

Водоліям напевно доведеться порушити деякі обіцянки, дані собі не так давно. Швидше за все, стосуватимуться вони фінансового питання, і вам доведеться витратитися. На це вас може змусити непередбачений поворот подій в професійній сфері.

РИБИ

Рибам важливо залишатися сьогодні пильними і уважно аналізувати хід подій понеділка. Ваші вчинки в першій половині дня можуть бути продиктовані різким спалахом пристрасті і навіть якимись помилковими надіями, цілями. Перш ніж діяти, переконайтеся, що ви тверезо оцінюєте ситуацію.