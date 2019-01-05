Гороскоп на 6 січня 2019: як сьогодні не схибити

Гороскоп на сьогодні, 6 січня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Неділя, ймовірно, для багатьох знаків Зодіаку стане нелегким днем, перш за все, для Раків та Дів. Решта можуть трохи видихнути, але дрібних проблем та безлічі побутових негараздів навряд чи вдасться уникнути. OBOZREVATEL пропонує отримати додаткову інформацію щодо персонального гороскопу на сьогодні.

Фото: videoblocks.com

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ОВЕН

Представникам цього знака слід сьогодні "покопатися" в самих собі і визначити конкретні цілі на найближче майбутнє. Все, що відбувається у вашому житті – не випадково, і в певній мірі правильно. Вас можуть спіткати дрібні неприємності, але важливо розуміти, що всі вони є корисними уроками.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям варто задуматися про "високе". Це зовсім не означає, що вам потрібно нехтувати всім матеріальним, просто сьогодні важливо поміркувати на тему того, наскільки ви задоволені своїм життям. Цієї неділі є шанси відшукати відповіді до давніх важливих питань.

БЛИЗНЮКИ

Представники цього знака заплуталися і не знають, чого точно хочуть від життя. Озирніться навколо: вас оточують близькі люди, які завжди готові простягнути руку допомоги. Вирішивши відштовхнути її, ви зробите гірше тільки собі. Будьте пильні.

РАК

Нелегко доведеться сьогодні і Ракам, так як гороскоп на неділю передрікає незаплановані фінансові витрати. Можливо, в кінцевому підсумку вони виявляться цілком виправданими, але сумнівів і нервів відберуть чимало. Цієї неділі спробуйте максимально зважувати свої рішення.

ЛЕВ

Для представників цього знака Зодіаку настає день відпочинку: розібравшись сьогодні з дрібними негараздами, ви знайдете спокій на решту вихідних. Гороскоп на сьогодні обіцяє приплив нових сил, постарайтеся уникати різних побутових турбот - це тільки підірве бойовий настрій.

ДІВА

Діви знову опиняться в скрутному становищі: з одного боку ви не хочете провокувати конфлікти з близькими, з іншого - не хочете терпіти їх безпідставні претензії і докори. У таких випадках варто звернути увагу на важливе правило: слухайте інших, але робіть по-своєму. Саме сьогодні воно спрацює "на ура!".

ТЕРЕЗИ

Вашої допомоги сьогодні потребуватиме людина, на подальше життя якої ви в змозі істотно вплинути. Не варто ігнорувати її прохань, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу- адже він ніколи вам не брехав. За увагу і витрачений час доля щедро вас винагородить.

СКОРПІОН

Скорпіони переживають складний період, який сповнений протиріч і суперечок, його загострення припадає на цю неділю. Спробуйте відволіктися, налаштуватися на позитивний святковий настрій, припиніть себе накручувати без приводу - це негативно впливає буквально на все і всіх, хто вас оточує.

СТРІЛЕЦЬ

Відпустіть ваше минуле. У буквальному сенсі забудьте про те, що відбувалося з вами п'ять, десять, або навіть двадцять років тому. Йдеться, звичайно, про негативні сторони вашого життя. Ви занадто часто згадуєте минулі образи і це пригнічує вас сьогодні, не дозволяючи жити повним життям.

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КОЗЕРІГ

Останнім часом представники цього знака Зодіаку абсолютно розучилися тримати язик за зубами. Саме на цій проблемі Козерогам варто сконцентруватися сьогодні. Спробуйте бути більш поступливими і мовчазними - скромність іноді може бути більш ніж доречною.

ВОДОЛІЙ

Представники цього знака Зодіаку стали занадто халатно ставитися до своїх обов'язків. Причому, це стосується як особистих справ, так і роботи, і сімейних відносин. Подумайте про це сьогодні, ваша недбалість і неорганізованість - основна зброя проти вас же самих.

РИБИ

Риби завжди відрізнялися відданістю, відповідальністю і певною безстрашністю. Однак сьогодні важливо стримувати пориви своїх емоцій і приховати козирі до кращих часів.