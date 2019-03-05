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/Астрологія

Гороскоп на 6 березня 2019: кому сьогодні буде легко

1.1тЧитати матеріал російською

Гороскоп на сьогодні, 6 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

Гороскоп на 6 березня 2019: кому сьогодні буде легко

Фото: psyinspire.com

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

Овен

Сьогодні удача на вашому боці. Займіться реалізацією своїх сміливих ідей і нових проектів.

Телець

Зірки радять: не поспішайте витрачати гроші, вони вам скоро знадобляться.

Близнюки

Сьогодні Близнюкам не варто братися за нові справи, нічого доброго з цього не вийде. Відкладіть усе на завтра.

Рак

На Раків чекає любов і просто океан пристрастей. Але заспокойтеся, все обійдеться без драм.

Лев

Зверніть увагу на те, що приносить радість у ваше життя. Розвивайте свої позитивні якості.

Діва

Зірки радять: відкиньте всі важкі думки і віддайте перевагу радості і веселощам. Все буде добре.

Терези

Вам під силу багато, просто повірте в себе. Женіть геть невпевненість і песимізм.

Скорпіон

Сьогодні на вас чекає приємна новина, можливо, мова йтиме про підвищення зарплати. Намагайтеся тримати від себе подалі заздрісників.

Стрілець

На вас чекають нові знайомства та романтичні пригоди. Також очікуйте гарних звісток на роботі.

Козеріг

Не беріть близько до серця те, що можуть сказати ваші колеги сьогодні. Не тільки у вас може бути поганий настрій.

Водолій

Зірки радять: розраховуйте тільки на свої сили. Ви з усім впораєтеся.

Риби

Доля піднесе вам справжній подарунок, головне — не налякайте його своїм настроєм. Зустрічайте новини з посмішкою.

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