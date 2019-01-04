Гороскоп на 5 січня 2019: кому завтра буде легко

Гороскоп на завтра, 5 січня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.
Для більшості знаків зодіаку субота вийде легкою і спокійною, але декому зірки обіцяють неприємний сюрприз. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога на 5 січня.
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ОВЕН
У суботу вам можуть докучати дрібні неприємності, які зіпсують настрій. Намагайтеся не звертати на це уваги і все буде добре.
ТЕЛЕЦЬ
Вас буде тягнути до людей: галасливі компанії, людні місця та заклади будуть вабити вас весь день. Не чиніть опір, адже сьогодні вихідний.
БЛИЗНЮКИ
Зірки говорять, що це відмінний день для того, щоб зайнятися побутом і почати вирішувати дрібні проблеми по дому.
РАК
Субота готує вам парочку сюрпризів. Не турбуйтеся, адже вони будуть приємними.
ЛЕВ
В цей день вам краще не порушувати правила — наслідки вам не сподобаються.
ДІВА
У суботу життя підкине вам несподівану можливість для прогресу - не прогавте.
ТЕРЕЗИ
Сьогодні гороскоп обіцяє вам неймовірний творчий підйом. Навіть якщо ви зазвичай не схильні творити — сьогодні відмінний день, щоб спробувати.
СКОРПІОН
У суботу вас будуть відвідувати цікаві ідеї, які можуть допомогти вам у подальшому розвитку кар'єри.
СТРІЛЕЦЬ
Вас чекає насичений і приємний день. Постарайтеся провести більше часу з сім'єю, адже їм вас не вистачає.
КОЗЕРІГ
Сьогодні ви зможете перетворити свої слабкості в силу і просунутися до давно наміченої мети.
ВОДОЛІЙ
Весь день у вас буде чудовий настрій, а весь світ навколо гратиме вам на руку.
РИБИ
Сьогоднішній день Риб буде більш спокійним і розміреним, ніж всі інші дні цього тижня. Субота дозволить вам розслабитися, забути про всі проблеми і просто провести час в своє задоволення.