Гороскоп на 5 січня 2019: кому завтра буде легко

Гороскоп на завтра, 5 січня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Для більшості знаків зодіаку субота вийде легкою і спокійною, але декому зірки обіцяють неприємний сюрприз. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога на 5 січня.

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ОВЕН

У суботу вам можуть докучати дрібні неприємності, які зіпсують настрій. Намагайтеся не звертати на це уваги і все буде добре.

ТЕЛЕЦЬ

Вас буде тягнути до людей: галасливі компанії, людні місця та заклади будуть вабити вас весь день. Не чиніть опір, адже сьогодні вихідний.

БЛИЗНЮКИ

Зірки говорять, що це відмінний день для того, щоб зайнятися побутом і почати вирішувати дрібні проблеми по дому.

РАК

Субота готує вам парочку сюрпризів. Не турбуйтеся, адже вони будуть приємними.

ЛЕВ

В цей день вам краще не порушувати правила — наслідки вам не сподобаються.

ДІВА

У суботу життя підкине вам несподівану можливість для прогресу - не прогавте.

ТЕРЕЗИ

Сьогодні гороскоп обіцяє вам неймовірний творчий підйом. Навіть якщо ви зазвичай не схильні творити — сьогодні відмінний день, щоб спробувати.

СКОРПІОН

У суботу вас будуть відвідувати цікаві ідеї, які можуть допомогти вам у подальшому розвитку кар'єри.

СТРІЛЕЦЬ

Вас чекає насичений і приємний день. Постарайтеся провести більше часу з сім'єю, адже їм вас не вистачає.

КОЗЕРІГ

Сьогодні ви зможете перетворити свої слабкості в силу і просунутися до давно наміченої мети.

ВОДОЛІЙ

Весь день у вас буде чудовий настрій, а весь світ навколо гратиме вам на руку.

РИБИ

Сьогоднішній день Риб буде більш спокійним і розміреним, ніж всі інші дні цього тижня. Субота дозволить вам розслабитися, забути про всі проблеми і просто провести час в своє задоволення.