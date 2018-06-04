Гороскоп на 5 червня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 5 червня 2018 року.

Вівторок нового робочого тижня закличе деяких знаків зодіаку прислухатися до внутрішнього голосу, деяким же доведеться сподіватися на успіх. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

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ОВЕН

Овни мають сьогодні всі шанси домогтися того, що раніше здавалося вам не під силу. Однак не варто цим зловживати і братися за дійсно непосильні завдання. В цьому випадку ви лише розгубите енергію і час, який могли б провести з користю.

ТЕЛЕЦЬ

Початок нового робочого тижня - відмінна пора для будь-яких починань Тельців. Ви будете сповнені оптимізму і креативних ідей. Забракнути може тільки самовпевненості. Тому вище ніс! І вперед до нових звершень.

БЛИЗНЮКИ

Всі думки Близнюків будуть крутитися сьогодні навколо майбутньої відпустки і проведення часу на природі. Ви напевно вже все спланували до дрібниць. Можливо, навіть придумали, що збирати у валізи. Не дарма, скоро у вас з'явиться шанс втілити в реальність свої плани.

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РАК

У Раків все ще триває період інтенсивного духовного оновлення. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і своїх бажань. Зірки обіцяють вам несподівані, навіть фантастичні на перший погляд перспективи.

ДІВА

У вівторок Діви можуть зустріти перешкоди на шляху до взаєморозуміння з деякими людьми з близького оточення. Цілком ймовірно, що вам доведеться знайти стару записну книжку і підняти деякі зв'язки для отримання нових перспектив.

ЛЕВ

Ймовірно, сьогодні ваша увага, мотивація дій і вчинків будуть зосереджені на проблемі забезпечення комфортних умов існування для вас самих і найбільш близьких вам людей. Можливі дрібні негаразди, проте вони не стануть перешкодами на вашому шляху до цілей.

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ТЕРЕЗИ

Терезам зірки радять відкласти такі справи, як розділ майна і питання спадщини, нерухомості. Вся справа в тому, що ймовірність припуститися помилок сьогодні вкрай висока. Якщо впевнені в своїх можливостях, беріться за справу, проте навіть найпростіше на перший погляд питання стане сьогодні авантюрою.

СКОРПІОН

Скорпіонам варто проявити сьогодні обережність відносно нових ділових пропозицій. Багато з них можуть таїти в собі пастки, про які ви навіть не підозрюєте.

СТРІЛЕЦЬ

День Стрільця сьогодні може бути насичений приємними зустрічами, головне встигати опинитися в потрібному місці і потрібний час. Як мінімум одна зустріч вам належить однозначно, інтуїція вас не підведе і ноги ніби самі приведуть до потрібного місця. Отже сміливо наводите марафет і будьте готові до нових знайомств.

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КОЗЕРІГ

Для Козерога, який спантеличений питаннями оформлення документів, питаннями купівлі чи продажу нерухомості та інших важливих угод, вівторок цього тижня буде дуже сприятливим. Сьогодні вам може здатися, що ваші співрозмовники не в захваті від вас і того, що ви робите, але це тільки на перший погляд.

ВОДОЛІЙ

Водолії сьогодні напевно зіткнуться з різною паперовою тяганиною, яка загальмує всі інші і важливі справи, можливо, навіть зіпсує вам настрій. Однак в даному випадку звинувачувати нема кого, ви самі винні, що так запустили свої справи. Приділіть їм максимум уваги, щоб покінчити з цим якомога швидше.

РИБИ

Творчий підхід до будь-якої справи обіцяє Рибам сьогодні якщо не повний успіх, то принаймні вельми позитивний результат. Скористайтеся своєю харизмою, щоб справити хороше враження на людей, з якими будете спілкуватися.