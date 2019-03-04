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/Астрологія

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

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Гороскоп на завтра, 5 березня 2019 року за картами Таро пророкує досить нелегкий день для деяких знаків Зодіаку. Зокрема, потрібно бути максимально обережними Овнам і Стрільцям. Тельцям і Ракам варто уважніше поставитися до свого здоров'я.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні на картах Таро складено на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

Всі прогнози Таро читайте тут.

ОВЕН – Маг

Овнам випала досить позитивна карта. Маг символізує початок нового етапу в житті, але для успішного старту гороскоп на вівторок рекомендує вчасно завершити всі розпочаті справи. Варто пам'ятати: настав час діяти, інакше ніколи не зможете реалізувати свою мрію. Головна небезпека для Овнів на цей день полягає в тому, що ви можете пропустити найважливіший знак долі, і тоді всі плани можуть бути порушені.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

ТЕЛЕЦЬ – Пустельник

Ця карта має кілька значень, перше з яких – прагнення до "відходу від світу цього" і самоти. Гороскоп на сьогодні попереджає, що у вас може з'явитися бажання уникнути контакту з усіма оточуючими і просто провести час зі своїми думками. Однак, карти не радять цього робити в повній мірі. Можливо, ви зустрінете людину, яка направить вас на шлях істинний або не дозволить збитися з потрібної стежки.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

БЛИЗНЮКИ – Повішений

Близнюки останнім часом є справжніми щасливчиками, яким доля благоволить у всіх починаннях. Але життя не стоїть на місці і тепер вам доведеться непогано постаратися для того, щоб зберегти настільки благополучне розташування вищих сил. Карта символізує закінчення певного циклу подій, тому якщо ви давно хотіли почати все з чистого аркуша – гороскоп на вівторок радить вам почати впроваджувати це в життя. Не бійтеся ризикувати, і навіть якщо на перший погляд здається, що щось не вдається, пам'ятайте, що це тимчасовий стан.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності
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РАК – Паж Жезлів

Доля посилає Ракам виразний сигнал, який не можна ігнорувати. Вам надається шанс, який має форму будь-якої захопливої ідеї або пропозиції, прийнятої нами з захопленням. Гороскоп на цей день помітно виділиться на тлі сірих буднів, ви отримаєте колосальне задоволення від нових починань. Ваша діяльність буде абсолютно нетиповою для вас але цей вихід за рамки вразить.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

ЛЕВ – Десятка Кубків

За своєю натурою Леви – люди товариські і доброзичливі, вам властивий оптимістичний погляд на світ і людей, а також почуття того, що ви не даремно витрачаєте час і сили. Однак іноді настає період певного помутніння, і, як каже гороскоп на завтра, можливо, він настане незабаром. Звичайно ж, ви, як і всі люди, потрапляєте час від часу в ситуацію "невезіння", але це відбувається частково тому, що ви ніколи не втрачаєте голови у важких обставинах і вчасно знаходите вихід із них. Не позбавляйтеся здорового глузду і зараз, контролюйте свої емоції максимально ретельно.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

ДІВА – Сімка Денаріїв

Сімка Денаріїв символізує матеріальний достаток і прагнення до вигоди. Можливо, зараз ви занадто стурбовані власним добробутом, і через це забуваєте про більш важливі речі, які не носять матеріальний характер. Отже, якщо в особистому розкладі випала Сімка Денаріїв, вам варто переглянути свої погляди на життя. Зокрема, гороскоп радить почати розцінювати свою роботу не як спосіб заробити побільше грошей, а як можливість реалізувати себе в певній сфері життя, і дати можливість для розвитку іншим.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності
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ТЕРЕЗИ – Десятка Мечів

Ця карта означає штучний, іноді насильницький кінець, тобто такий, що настає "не в свій час". Вас чекає біль і різкі негативні переживання. Так завжди буває, коли мова заходить про розставання або втрати. Щось зміниться у вас і у вашому сприйнятті світу. Головне – не бійтеся змін. Карти Таро радять вам якось тимчасово ізолювати себе від зовнішніх подразників і відгородитися від можливих конфліктів, інакше вибуховий настрій може спровокувати величезну біду.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

СКОРПІОН – Імператриця

Скорпіонам випала чудова карта. Вона символізує родючість, щедрість природи і її дари. Зокрема і в переносному сенсі цих слів. Ваша голова може бути сповнена новими ідеями і планами, які саме прийшов час здійснювати. Не бійтеся – неодмінно все вийде, оскільки зараз вас активно підтримують вищі сили. Що б ви не робили сьогодні, все буде складатися дуже вдало. Таро рекомендують правильно скористатися цим "врожайним" днем і зробити максимум важливих справ.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

СТРІЛЕЦЬ – Колісниця

Колісниця означає значний ривок вперед. Гороскоп на сьогодні на картах Таро радить Стрільцям проявити терпіння і максимальну пильність. Ви намагаєтеся скласти власну картину світу з маленьких пазлів, складаючи їх один до іншого. Але не бійтеся серйозних рішень – рвіться вперед, говоріть чітко, можете сміливо просити у долі дарів, але при цьому стежте за собою і не вказуйте іншим на їхні незначні помилки. Якщо будете робити навпаки – потрапите в досить складну ситуацію, вибратися з якої буде важко.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності
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КОЗЕРІГ – Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів ніколи не буває випадковою або непомітною картою в розкладі. Вона є берегинею дуже позитивної і потужної енергетики. Саме Четвірка Жезлів випадає в особистому розкладі людям, про яких прийнято говорити, що вони – щасливчики. Гороскоп на вівторок каже, що і на вашу вулицю прийшло настільки очікуване свято. У цей день ви зможете буквально перевернути гори на шляху до заповітної мети, так що вище ніс і рухайтеся тільки вперед.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

ВОДОЛІЙ – П'ятірка Кубків

П'ятірка кубків – це глибоке розчарування. На жаль, ситуація все більше і більше виходить з-під контролю, завдаючи вам чимало мук і страхів: а що, якщо ваші погані передчуття виправдаються? Женіть геть від себе всі страхи і старі образи – це марна трата сил і емоційних ресурсів. Щось впевнено тягне вас назад, але не піддавайтеся негативу. Сьогодні варто постаратися перевести дух і заспокоїтися, це допоможе вам зрозуміти, яким чином діяти в тій чи іншій ситуації.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

РИБИ – Дама Кубків

Карта означає позитивний прогноз на майбутнє, однак пробиратися до нього вам доведеться через низку труднощів і невдач. Іноді ви відчуваєте, що ваші сили закінчуються, але не можна вішати ніс. У будь-якому випадку, все залежить тільки від вас самих, тому негайно візьміть себе в руки і починайте думати як доросла людина.

Гороскоп на 5 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кого чекають неприємності

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Тема
Астрологічний прогноз
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гороскоп 2019гороскоп 2018Таро
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