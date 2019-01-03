Гороскоп на 4 січня 2018: кому сьогодні буде легко

Гороскоп на сьогодні, 4 січня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця цього тижня виявиться вельми насиченою, при цьому легкою і приємною для експериментів і нових починань. Деяким сьогодні напевно доведеться трохи попрацювати для того, щоб на вихідних насолоджуватися довгоочікуваним відпочинком. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога на 4 січня.

Фото: m.2gis.ru

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ОВЕН

Цієї п'ятниці Овнам доведеться багато що обміркувати: накопичилася певна кількість проблем, які можуть трохи затьмарювати ваш настрій. Однак, спробуйте зосередитися на приємних думках, це все ж краще, ніж займатися самокопанням.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям варто відмовитися від ідеї глобальних покупок, та й взагалі - не потрібно сьогодні приймати важливих рішень, оскільки є ризик допустити практично непоправну помилку. Ви всерйоз могли стати жертвою недобросовісних людей, які направили вас на невірний шлях.

БЛИЗНЮКИ

Вдалий день для того, щоб подбати про своє здоров'я. Зірки рекомендують Близнюкам, при наявності такої можливості, розслабитися, відключити всі робочі телефони і просто насолодитися своїм особистим, вільним часом. Якщо такої можливості немає, проведіть на природі один із прийдешніх вихідних.

РАК

Ракам доведеться сьогодні розсьорбувати ту кашу, яку вони заварили протягом декількох попередніх днів. Щоправда, варто розуміти, що всі помилки потрібно якось виправляти, тим більше, якщо самі в цьому винні. І припиніть перекладати провину на інших.

ЛЕВ

П'ятниця - відмінний день, щоб провести його з близькими і дорогими вам людьми. Сьогодні у Левів буде можливість проявити себе в ролі справжніх шукачів пригод. Маса ентузіазму і бажання з користю провести кожну хвилину подарують вам яскраві і незабутні емоції.

ДІВА

Дівам не варто сьогодні робити поспішних висновків і рубати з плеча, персональний гороскоп попереджає про несподівані наслідки, які можуть виникнути через надмірну різкість.

ТЕРЕЗИ

Сьогоднішній день Терезів буде більш спокійним і розміреним, ніж усі інші дні цього тижня. П'ятниця дозволить вам розслабитися, забути про всі проблеми і просто провести час для свого задоволення. Зверніть увагу на своїх коханих - їм цінне кожне добре слово від вас.

СКОРПІОН

Скорпіони довго чекали такого дня, як ця п'ятниця, і ось він настав. Спробуйте витягти з нього максимум позитивних емоцій і радості, адже спогади і враження - це те, що залишається на все життя. Не звертайте сьогодні увагу на дрібні негаразди - вони не варті того, щоб через них переживати.

СТРІЛЕЦЬ

У цей день світ буде здаватися Стрільцям сірим і нудним, а люди немов усі масово налаштуються проти вас. Насправді ж гороскоп на п'ятницю пророкує вам доволі яскравий день, якщо ви не будете зациклюватися на власних дрібних негараздах.

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КОЗЕРІГ

Козерогам важливо сьогодні не забути, що ваші близькі чекають від вас твердого слова та впевнених дій. Гороскоп на сьогодні радить вам зібратися з думками і вирішити головні негаразди, які стосуються вашої родини та рідних.

ВОДОЛІЙ

Цієї п'ятниці Водоліям доведеться дещо покинути звичну зону комфорту, оскільки зберегти характерний їм неквапливий темп не вдасться. Обставини змусять вас покрутитися, проте вже в другій половині дня все трохи затихне.

РИБИ

Представники цього знака Зодіаку проведуть день активно і цікаво: багато приємного спілкування, веселощі і просто відмінні враження вам забезпечені. Не дозволяйте нікому вторгатися у ваш особистий простір, особливо, якщо це стосується роботи.