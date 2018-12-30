Гороскоп на 31 грудня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 31 грудня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

В останній день року більшість знаків Зодіаку будуть схильні до стресу. Причина цьому - безліч термінових справ та дрібних завдань. Постарайтеся впоратися з ними до кінця дня і не залишати "хвостів" на новий рік. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: freepik.com

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ОВЕН

Овнам саме час замислитися про свою поведінку та звички. Ви стали на слизький шлях і дорогу назад буде важкою знайти. Поки ще не все втрачено, задумайтеся про те, що ви робите не так, і визначте для себе подальші пріоритети.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні Тельцям доведеться вибрати між розвагами та роботою. Поставте для себе пріоритети, обов'язково зваживши всі "за" і "проти". До вечора вас чекає приємний сюрприз.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам сьогодні загрожує конфлікт з колегою або сусідом, який залишить негативний слід на їх репутації. Спробуйте мінімізувати збиток. Будьте готові до підступних вчинків оточуючих вас людей.

РАК

Ракам саме час задуматися про майбутнє. У вас є всі шанси домогтися підвищення або розташування колег, якщо займетеся самоосвітою. А загалом, сьогодні хороший день, щоб провести його з родиною.

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ЛЕВ

Цього понеділка збудеться одне з ваших найпотаємніших бажань. Головне надсилайте зіркам правильну інформацію, час від часу згадуючи про свою заповітну мрію. День пролетить швидко, а ввечері на вас чекають приємності з досить несподіваним фіналом.

ДІВА

Дівам варто почати шукати нову роботу, обміркуйте це питання, проте до дій приступайте після вихідних. Начальство вами давно невдоволене і, можливо, незабаром на вас чекатиме неприємна ділова розмова. Запасний план відступу вам не зашкодить.

ТЕРЕЗИ

Терези зможуть нарешті спокійно відпочити і присвятити день собі. Постарайтеся не загрузнути в домашніх справах і приготуваннях до свята, насолоджуйтеся тишею і самотою.

СКОРПІОН

Скорпіонам пощастить сьогодні буквально у всьому. Скарб посеред вулиці ви, звичайно, не знайдете, але зустрінете людину, яка в майбутньому допоможе вам вирішити важку задачу або виручить в складній ситуації.

СТРІЛЕЦЬ

Зверніть увагу на своє харчування. Постійна зміна раціону, нерегулярні прийоми їжі погано впливають на ваше здоров'я. Займіться собою і спробуйте очиститися від негативної енергії.

КОЗЕРІГ

Цей понеділок пролетить дуже швидко, але весь день ви будете зайняті безліччю термінових справ. Ймовірно сьогодні на вас чекатиме суперечка, якої уникнути не вдасться. Проявіть в ній винахідливість.

ВОДОЛІЙ

Сьогоднішній день для вас сприятливий. Проведіть понеділок з рідними, зателефонуйте товаришу і запросіть людину, яка вам симпатизує, зустріти Новий рік разом. Вище ніс! Зірки на вашому боці.

РИБИ

Риби чи не єдині, хто може зберігати сьогодні повний спокій. Для представників цього знака початок нового року віщує тільки успіх. Що правда, найближчим часом вас чекають непередбачені грошові витрати.