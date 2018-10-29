Гороскоп на 30 жовтня 2018: як залишатися сьогодні у виграші

Гороскоп на сьогодні, 30 жовтня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Вівторок нового тижня буде не найкращим днем ​​для реалізації грандіозних планів і задумів. Щоб домогтися успіху в найближчому майбутньому, декому доведеться вжити заходів уже сьогодні і добре потрудитися. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що обіцяють зірки кожному на сьогоднішній день.

Фото: heinzmarketing.com

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ОВЕН

Овни напевно зустрінуть сьогодні надто багато відволікаючих чинників на своєму шляху. Навряд чи вдасться зосередитися на якійсь конкретній справі, тому краще почати з рутини і найбільш важливих справ, а далі вже як буде необхідно.

ТЕЛЕЦЬ

Всі важливі справи, від яких безпосередньо залежать подальші успіхи в кар'єрі, Тельцям сьогодні краще відкласти. Як варіант, перенесіть їх на завтра і ви помітите, наскільки легше будуть даватися різні труднощі.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки сьогодні самі будуть дивуватися з того, в якому піднесеному настрої пройде цей день, скільки в ньому буде бадьорості і тяги до нових звершень. Сприятливими виявляться нові знайомства і накопичені знання.

РАК

Раки сьогодні можуть отримати несподівані новини про близьку людину. При цьому звістки можуть бути як позитивними, так і негативними. Якою б не виявилася новина, принесена кимось із ваших знайомих, проявіть до неї увагу і в разі необхідності запропонуйте допомогу. Зараз її потребують значно більше, ніж раніше.

ЛЕВ

У цей період зірки всіляко допоможуть Левам сконцентруватися на необхідних завданнях і зайнятися плануванням нових важливих справ. Мабуть, цього вівторка краще уникнути поспішних дій і рішень, які можуть обернутися лише втраченими часом та силами.

ДІВА

Початок робочого тижня - не найкращий час для з'ясування стосунків із близькими, рідними і навіть коханою людиною. Обставини можуть засмутити вас, і в разі конфлікту є ризик, що ви почнете говорити зайве. Постарайтеся сьогодні вислухати інших і "переварити" все почуте, контролюючи емоції.

ТЕРЕЗИ

Представникам знаку Терези, які перебувають тривалий час у відносинах, час задуматися про серйозні кроки. Вівторок - цілком сприятливий день, щоб спланувати укладання шлюбу, зробити пропозицію або ж просто зміцнити ваш союз простими на перший погляд діями і жестами уваги.

СКОРПІОН

Скорпіонам сьогодні можуть запропонувати позапланові поїздки, причому доволі тривалі, не виключено, що це будуть відрядження за кордон. Не варто лякатися і відмовлятися, несподівані подорожі зараз підуть вам лише на користь. Як мінімум дозволять відволіктися від виснажливої одноманітності буднів.

СТРІЛЕЦЬ

Вівторок здасться Стрільцям чи не найбільш насиченим робочим днем ​​тижня, протягом якого ви ризикуєте розтратити свої енергетичні запаси. Існує висока ймовірність конфліктів на побутовому або професійному ґрунті.

КОЗЕРІГ

Цілком імовірно, що весь сьогоднішній день Козероги будуть зайняті настільки рутинними й одноманітними завданнями начальства, що вже до вечора вас відвідають думки про звільнення і кардинальні зміни. Однак не варто на початку тижня приймати таких поважних і доленосних рішень. Переспіть із цими думками, відпочиньте і лише потім зважте всі "за" і "проти".

ВОДОЛІЙ

Гороскоп на сьогодні обіцяє успіх і натхнення Водоліям, які вирішать присвятити себе будівництву, прибиранню та іншим справам із благоустрою житла. Візьміть відгул, якщо занадто завантажені роботою.

РИБИ

Вівторок цього тижня вимагатиме від Риб жорсткої дисципліни, рішучості, при цьому підвищеної уважності до ймовірних складнощів і негараздів дня. Вам здасться, що до поставлених цілей ви будете рухатися занадто повільно, проте не варто поспішати і давати волю емоціям.