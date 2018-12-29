Гороскоп на 30 грудня 2018: кому сьогодні буде легко

Гороскоп на сьогодні, 30 грудня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде дуже легким і приємним днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

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Овен

Для Овнів цей день стане дуже легким і приємним, будь-яка дрібниця буде приносити радість. Але тільки в тому випадку, якщо ви забудете про всі проблеми.

Телець

Проведіть неділю з користю — провідайте сім'ю або сходіть погуляти в парк з коханою людиною. Вам потрібне перезавантаження.

Близнюки

Сьогодні Близнюкам варто бути обережними з готівкою і обміном валют. Вас можуть обдурити.

Рак

День обіцяє бути спокійним, але це саме те, що вам зараз потрібно. Просто відпочиньте від метушні.

Лев

Сьогодні Левам не варто братися за нові справи, нічого доброго з цього не вийде. Відкладіть усе на завтра.

Діва

Сприятливий день для розв`язання фінансових питань. Не пропустіть нагоду поліпшити своє матеріальне становище.

Терези

Почніть новий етап життя. Відпустіть минуле і тоді все у вас буде чудово.

Скорпіон

Менше слів — більше дій. Тільки так ви досягнете поставленої мети.

Стрілець

Зірки радять: стримуйте бажання всіх повчати. Пам'ятайте, це подобається далеко не всім.

Козеріг

Сьогодні у вас є шанс зустріти особливу людину, яка кардинально змінить ваше життя.

Водолій

Розраховуйте тільки на свої сили. Ви з усім впораєтеся.

Риби

Придивіться до людини, яка поруч. Можливо, вона не повністю з вами щира.