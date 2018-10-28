Гороскоп на 29 жовтня 2018: кого чекає удача в цей день

Гороскоп на сьогодні, 29 жовтня 2018 року для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на 29 жовтня, як залишатися сьогодні на висоті і продовжувати вигравати.

Овен

Цей понеділок принесе вам безліч несподіваних сюрпризів. Постарайтеся бути на висоті і приділіть час своєму зовнішньому вигляду. Не намагайтеся обманювати оточуючих і не засуджуйте своїх друзів.

Телець

Тельцям 29 жовтня приготувало величезну кількість випробувань. Не сподівайтеся, що цей день буде простим. Вам належить зробити складний вибір і зважитися на відчайдушний крок. Зверніть увагу на друзів - серед них затаївся недоброзичливець.

Близнюки

Близнюкам 29 жовтня слід провести день зі своєю сім'єю. Залиште роботу на потім і насолоджуйтеся життям. Останнім часом ви дуже втомилися, тому відпочиньте і розслабтеся. Ви берете на себе занадто багато відповідальності.

Рак

Ракам сьогодні слід завести нові знайомства. Вони принесуть не тільки користь, але фінансовий прибуток. Крім того, вірте своїй інтуїції - вона покаже вам правильний шлях. Увечері обов'язково добре відпочиньте і наберіться сил.

Лев

Левам 29 жовтня слід зважитися на відчайдушний вчинок. Саме сьогодні ви готові зробити те, що постійно відкладали. Не бійтеся і будьте сміливими - у вас обов'язково все вийде. Крім того, поруч з вами є людина, яка любить і підтримує вас. Ви можете покластися на неї.

Діва

Дівам сьогодні необхідно добре поспати і відпочити. Ви дуже втомилися і це негативно позначається на вашій роботі і продуктивності. Сьогоднішній день принесе вам успіх і безліч радісних подій. Постарайтеся не упустити удачу.

Терези

Терезам 29 жовтня потрібно сконцентруватися на роботі. Останнім часом ви дуже багато помиляєтеся, а це має негативні наслідки. Спробуйте розслабитися і тоді у вас все вийде.

Скорпіон

Скорпіонам це день принесе безліч радісних новин. Вам слід відпочити, сходити в кіно або провести вечір з друзями. Не концентруйтеся на негативі і постарайтеся витратити невелику суму грошей на благодійність.

Стрілець

Стрільцям 29 жовтня потрібно звернути увагу на своє оточення. Якщо ви не хочете потерпіти крах в роботі - перестаньте ділиться планами та ідеями зі своїми колегами. Крім того, останнім часом ви витрачаєте занадто багато грошей.

Козеріг

Козеріг 29 жовтня матимуть змогу отримати відповіді на питання, які їх давно цікавили. Цей день буде наповнений позитивом, якщо ви приймете правильні рішення. Не покладайтеся на допомогу і підказки - це не призведе ні до чого хорошого.

Водолій

Водолія 29 жовтня, отримають вигідну пропозицію. Але перш ніж прийняти її - добре подумайте. Постарайтеся порадувати своїх близьких і насолодитеся вечором з друзями.

Риби

Риби 29 жовтня, отримають велику фінансову винагороду. Цей день принесе вам удачу і успіх у всіх починаннях. Головне - не намагайтеся нікого обманювати і хитрувати, оскільки це може негативно відбитися на ваших справах.