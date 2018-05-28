Гороскоп на 29 травня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 29 травня 2018 року.

У вівторок багато знаків зодіаку зможуть отримати довгоочікувані відповіді на питання, які хвилювали вже довгий час. В цілому ж гороскоп на сьогодні пророкує всім досить легкий день. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

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ОВЕН

Представників цього знаку чекає досить непростий день. В першу чергу складності можуть спіткати на роботі - можливо, ваше керівництво буде занадто прискіпливим до вас. Більш того, іноді ставлення оточуючих буде здаватися абсолютно несправедливим. Постарайтеся не впадати у відчай і максимально стримано реагувати на всілякі провокації.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям варто задуматися про те, які справи вони забули завершити вчасно. Повірте, такі дійсно є і Вам терміново треба завершити розпочате. Гороскоп на вівторок каже, що незабаром вас чекає тривала поїздка, яка може вплинути на все подальше життя. Вам належить зробити важливий крок, можливо, він буде стосуватися сфери особистих відносин.

БЛИЗНЮКИ

Для Близнюків починається досить спокійний і часом навіть нуднуватий час. Настає стабільний період на роботі, в сімейних відносинах все також буде просто плисти за течією. Постарайтеся піддатися тому ритму, до якого підштовхують вас зірки і не приймайте ніяких важливих рішень. Не квапте події і сьогодні просто віддайтеся волі обставин.

РАК

Якщо ви планували провернути якусь фінансову операцію - саме час зайнятися реалізацією своїх планів. Гороскоп на сьогодні обіцяє вам вдалий день для вирішення фінансових питань, повернення боргів, можливо, навіть, отримання випадкового прибутку, на який ви раніше навіть не розраховували.

ЛЕВ

Представники цього знаку сьогодні можуть зробити помилку, яку виправити потім буде дуже нелегко, тому, зірки рекомендують не приймати ніяких рішень зопалу. Якщо вам навмисно "ставлять палиці в колеса" - проявіть наполегливість і твердість. На любовному фронті вас чекає ніжність і турбота.

ДІВА

Поставтеся уважніше до людей, котрі постійно перебувають поруч з вами. Можливо, вони можуть якось вплинути на вашу подальшу долю. Не будьте грубими до оточуючих, їх образа може зіграти вам абсолютно не на руку. Зірки наполегливо рекомендують представникам знака поставитися відповідально до виконання поставлених завдань.

ТЕРЕЗИ

Терезам варто прислухатися до свого внутрішнього голосу і спробувати розібратися з усіма сигналами, які посилає вам ваша свідомість. Ви трохи заплуталися і не можете вибратися з лабіринту власних тривог і страхів, спробуйте прислухатися до незалежної думки збоку.

СКОРПІОН

Сьогодні представники цього знака отримають масу нових емоцій і почуттів, яких вони раніше не відчували. Також гороскоп на вівторок говорить про можливе придбання корисних зв'язків, які в майбутньому неодмінно зіграють свою роль. В цей день вам не варто перепрацьовувати і звалювати на свої плечі десятки завдань - виконуйте все заплановане поступово.

СТРІЛЕЦЬ

Зірки попереджають Стрільців про можливу небезпеку, яка нависне над вами саме сьогодні. Уникайте місць з великим скупченням людей, а також краще відмовтеся від далеких поїздок за кермом. Крім цього, не йдіть свідомо на конфлікти, вони нічим добрим не завершаться.

КОЗЕРІГ

Для Козерогів настав не найлегший період - сьогодні ви будете відчувати тривогу за своїх близьких. Вони, в свою чергу, також мають велику потребу у вашій допомозі та підтримці. У вівторок вам потрібно бути максимально м'яким в спілкуванні, і, можливо, тоді ви зможете вивести будь-які відносини на новий рівень.

ВОДОЛІЙ

Водоліям зірки рекомендують провести день повністю на самоті, присвятивши вільний час обмірковуванню подальших планів. Грамотно складений перелік кроків і дій допоможуть реалізувати свої наміри максимально легко і отримати з цього велику вигоду.

РИБИ

Будьте вкрай уважні, коли вирішуєте питання або при підписанні будь-яких документів. Чи не розраховуйте на сторонню допомогу, вона може навпаки зіграти проти вас. Сподівайтеся тільки на власні сили і не намагайтеся ухилитися від роботи.