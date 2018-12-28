Гороскоп на 29 грудня 2018: як закінчиться робочий тиждень

Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Сьогоднішній день для деяких знаків Зодіаку обіцяє бути днем перспектив і виправданого ризику. Більшості краще провести його у спокої, спробуйте не планувати нічого грандіозного і дуже відповідального. Найважливіші справи, які вимагають від вас максимальної уваги і самовіддачі, варто відкласти до наступного тижня. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: blog.davestpay.com

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ОВЕН

Овни під кінець тижня можуть відчути моральну втому і неуважність. Вірогідні помилки при оформленні документів, труднощі в навчанні та справах, які вимагають скрупульозності. Найбільш важливі з них варто відкласти до наступного робочого дня.

ТЕЛЕЦЬ

Ключем до успіху Тельців сьогодні буде тільки тверда рішучість. Ви можете зважитися на будь-який сміливий крок, що правда, він повинен бути добре продуманий, повинні бути зважені всі "за" і "проти". Ніякої спонтанності цієї робочої суботи.

БЛИЗНЮКИ

Гороскоп на сьогодні обіцяє Близнюкам несприятливий день, який відзначений знаками мало успішних операцій з фінансами або зірваних планів. Постарайтеся утриматися від усього, що може завдати шкоди організму.

РАК

Раки сьогодні розкриють в собі дар переконання, які зможуть підкріпити зарядом позитивних емоцій і бездоганною логікою. Люди прислухаються до вас. Ваші аргументи і осмислені рішення виявляться більш ніж переконливими. Направте ці здібності в правильне русло.

Новини Гороскоп на 2019 год

ЛЕВ

Левів очікує сьогодні насичений день, повний розбіжностей. Будьте готові, що зустрічі з друзями можуть послужити причиною непорозумінь. Ймовірне деяке погіршення самопочуття, конфлікти з родичами або дітьми.

ДІВА

Життєвий потенціал Дів сьогодні на висоті, а це означає, що ви готові досягати найбільш честолюбних задумів і цілей. Ймовірно, цієї суботи вас порадують позитивні новини або ж вигідна пропозицію вашого начальства.

ТЕРЕЗИ

Ваша субота - день ілюзій і обманів. Особливо відчують це люди творчих професій, ймовірно, вам буде важко приймати важливі рішення і діяти спонтанно, без плану. Тому уникнути ситуацій, які будуть прямо залежати від вашого вибору - найправильніше рішення.

СКОРПІОН

Скорпіонам буде сьогодні непросто налаштуватися на одну конкретну хвилю - робоча субота обіцяє бути суперечливою, двоїстою, може як радувати вас, так і засмучувати. Напевно день потурбує фінансовими проблемами, проте зараз важливо сконцентруватися на головному, вникнути в суть першорядних цілей і планів на найближчий час.

СТРІЛЕЦЬ

День відкриє перед Стрільцями хороші перспективи в плані фізичного розвитку. Субота цього тижня буде сприятливою для освоєння нового виду спорту, фізичних навантажень або активного відпочинку. Використовуйте вільний час для того, щоб без поспіху навести порядок у своїй особистій бухгалтерії, рахунках та інших паперових справах.

КОЗЕРІГ

Козерогам зірки обіцяють сьогодні несподіваний успіх і високий відсоток везіння в ситуаціях, які зажадають ризику та рішучості. Не втрачайте ініціативу, сміливо ставайте біля штурвалу.

ВОДОЛІЙ

Водоліям, які задумалися про зміни, варто приступити до них вже сьогодні. Починайте впевнено, нехай з дрібниць. Будьте готові до того, що істотний результат ваших старань буде видно лише через деякий час. При цьому не захоплюйтеся фантазіями та мріями.

РИБИ

Субота Риб символізує душевну рівновагу. Сьогодні у вас є можливість не тільки знаходитися в гармонії з оточуючими вас людьми, але й налагодити відносини з рідними або близькими після розбіжностей чи конфліктів. Душевний штиль позитивно позначиться сьогодні на спілкуванні і справах, які вимагають істотної самовіддачі.