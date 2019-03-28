Гороскоп на 29 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не схибити

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2019 року, за картами Таро обіцяє більшою мірою вдалий день для всіх знаків Зодіаку. Але при цьому багатьом доведеться зіткнутися з неприємним відчуттям незавершених справ. Не турбуйтеся, скоро всі крапки над "і" будуть розставлені.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Рixabay

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ОВЕН — Туз Жезлів

Овнам випаде сьогодні важлива місія — представникам цього знаку Зодіаку необхідно провести серйозну розмову з тим, до кого накопичився набір претензій. Причому гороскоп на п'ятницю каже, що більшою мірою вони безпідставні, але, тим не менш, це серйозно отруює вам життя. Не бійтеся сказати про свої почуття, але при цьому уважно вислухайте відповідь.

ТЕЛЕЦЬ — Шістка Денаріїв

Цю карту якщо і не можна назвати безумовно сприятливою, та все одно вона належить до позитивних символів. Тельці, ймовірно, отримають сьогодні щедрі подарунки від долі, але ось гороскоп на завтра каже, що вони можуть бути не цілком заслуженими. Так, вас може чекати нагорода, успіх або похвала за минулі успіхи, однак ви і самі розумієте, що практично не доклали до цього зусиль.

БЛИЗНЮКИ — Закохані

Гороскоп на сьогодні для Близнюків пророкує: настав час змін в особистому житті. Так, можливо, ви застрягли на певному етапі стосунків (або їхньої відсутності), але не хочете самі нічого міняти. Перегляньте свої пріоритети, інакше втратите щось, що дуже важливе для для вас.

РАК — Четвірка Жезлів

Гороскоп на п'ятницю підготував Ракам дуже позитивну карту. Вона несе гармонію, впевненість у собі, рівновагу і насолоду результатами своєї праці. Сьогодні на вас очікують спокій і відпочинок, ситуації, коли жодні неприємності і труднощі не загрожують. Проблеми позаду, можна розслабитися і насолоджуватися життям.

ЛЕВ — Четвірка Мечів

Ця карта символізує людину, яка вирішила віддалитися від світу. Вона здалася, відмовилася від своїх почуттів, "поховала себе заживо". Гороскоп на завтра чітко каже вам: не треба відгороджуватися від світу, інакше самі зіпсуєте свою репутацію, і коли до вас дійсно повернеться бажання щось робити, ніхто вже не повірить у ваші сили.

ДІВА — Десятка Жезлів

Доля вимагає від вас рішучості: останнім часом ви тільки і намагаєтесь перекласти відповідальність на чужі плечі, а вищим силам це ой як не подобається. Ви відчуваєте, що нинішній вантаж для вас важкий — фізично або емоційно, через те й вирішили не напружуватися і максимально легко вийти із ситуації. Однак варто пам'ятати, що не можна вічно ховати голову в пісок — рано чи пізно правда вийде назовні і ви від цього постраждаєте.

ТЕРЕЗИ — Лицар Кубків

Терези давно вже відчувають, що застрягли на одному і тому самому періоді життя. Ви ходите немов по замкненому колу і не можете самостійно змінити стан речей. Гороскоп на сьогодні каже, що ситуація набуде іншого характеру саме в цей день. Зокрема вам надійде якась нова пропозиція або ж ви закохаєтесь. Прийміть усі зміни, які підготувало для вас життя.

СКОРПІОН — Блазень

Ця карта уособлює вибір і сприйнятливість. Вам буде запропоновано скористатися будь-яким шансом або почати щось нове. Погоджуйтеся, це подарує нові можливості і захопливі пригоди в житті. Причому вони матимуть лише позитивний характер. Ви давно відкриті для нових пропозицій та ідей і не боїтеся невідомості, ставитеся до життя спокійно і з довірою. Це сприяє уподобанням долі.

СТРІЛЕЦЬ — Дев'ятка Кубків

Дев'ятка Кубків уособлює матеріальний успіх, достаток, а також емоційне та інтелектуальне задоволення. Крім того, вона символізує фізичне здоров'я і любов до чуттєвих насолод. Ваші бажання неодмінно здійсняться вже сьогодні, проте гороскоп попереджає — доведеться чимось пожертвувати. Водночас жертви сповна будуть виправдані отриманим результатом.

КОЗОРІГ — Правосуддя

Ця карта уособлює баланс, чесність і неупереджене ставлення до всіх подій. Витягування цієї карти означає, що у вашому сімейному і діловому житті переважатиме справедливість. Гороскоп може пророкувати настання нового циклу рівноваги і гармонії у вашій родині та успіхи в роботі. Ви отримаєте те, що по праву заслужили.

ВОДОЛІЙ — П'ятірка Мечів

Карта, яка випала Водоліям у розкладі на п'ятницю позначає деградацію, руйнування і втрату, але позитивний бік також присутній: шляхом невдач доля показує вам, що за несприятливих обставин треба рятувати щось цінне і важливе. Не розмінюйтеся на дрібниці — у вашому житті все налагодиться лише тоді, коли ви правильно розставите пріоритети.

РИБИ — Смерть

Гороскоп символізує зміни, перехід на якийсь інший щабель вашого життя. Щоправда, вниз чи вгору вестиме цей щабель — невідомо, оскільки все залежить виключно від ваших колишніх вчинків. Ви вступаєте у період змін і вам необхідно розлучитися зі своїми минулими амбіціями і мріями. Якщо за тривалий час вони так і не втілилися у життя — значить, не судилося. Спробуйте зрозуміти, що робили не так і поставте для себе нову мету.

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