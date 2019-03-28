Гороскоп на 29 березня 2019: як закінчиться робочий тиждень

Гороскоп на сьогодні, 29 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця цього тижня обіцяє стати днем відкриттів і нового досвіду. Для більшості знаків Зодіаку вона відкриє неприступні раніше двері. Спробуйте включитися в роботу і не конфліктувати сьогодні з колегами. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: monster.com

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ОВЕН

Овнів ця п'ятниця готує до чогось важливого. Ймовірно, саме в цей день може статися щось таке, що в підсумку переверне більшу частину життя з ніг на голову. При цьому представників знака буде супроводжувати чудовий настрій і навряд чи комусь вдасться його зіпсувати.

ТЕЛЕЦЬ

Гороскоп на сьогодні прогнозує Тельцям нелегкий день з точки зору сприйняття подій, що відбуваються. Вам належить гарненько подумати і зрозуміти, де ви могли припуститися помилки. Саме в п'ятницю принципово важливо визначити для себе шляхи їх вирішення.

БЛИЗНЮКИ

Сьогоднішній день буде досить вдалим для Близнюків. В першу чергу це стосується придбання корисних знайомств. Напевно випадково сьогодні у вас вишикується цікава розмова з тими, хто допоможе вирішити важливі проблеми. Не бійтеся відкриватися тим, кому не байдужа ваша доля.

РАК

Оточуючі чекають від вас відкритого діалогу і взаєморозуміння. Можливо, незабаром трапиться щось таке, що допоможе змінити в кращу сторону думку про деяких людей, які часто знаходяться біля вас. Придивіться уважніше до оточуючих.

ЛЕВ

Останнім часом Леви відчували сильне нервове напруження, проте зірки обіцяють позитивну динаміку в розвитку всіх сфер вашого життя вже сьогодні. Тримайте хвіст пістолетом - вас чекають великі справи! Головне, запастися терпінням, а також знайти в собі сили діяти і приймати рішення.

ДІВА

Вас чекають дуже несподівані сюрпризи. Гороскоп на сьогодні говорить, що деякі несподіванки будуть вельми шокуючими, проте в кінцевому підсумку вони виллються в позитивний результат. Бути може, до деяких подій ви будете абсолютно не готові, але при всьому цьому зараз як ніколи варто мужньо сприймати всі капризи долі.

ТЕРЕЗИ

Придивіться до людини, яка давно викликає у вас інтерес. Ймовірно, саме сьогодні настав той день, коли вам потрібно сісти і поговорити про ті проблеми, які турбують. Не бійтеся задавати питання - зірки говорять, що ви отримаєте на них найправдивіші відповіді.

СКОРПІОН

Сьогодні вдалий день для того, щоб завершити справи і поставити остаточну крапку там, де до сих пір стояло три крапки. Прийшов час прощатися з минулим, яке тисне на вас непосильним тягарем. Постарайтеся розпрощатися з речами, які несуть неприємні спогади, але в першу чергу варто попрощатися з людьми, які негативно впливають на вас.

СТРІЛЕЦЬ

Можливо, вам здасться, що ваша життєва енергія вичерпується. Дійсно, ви трохи втомилися, так як останнім часом на вас звалилося дуже багато турбот. Гороскоп на п'ятницю при цьому говорить, що розслаблятися ще не час. Схоже, сьогодні вам належить зробити останній, рішучий ривок.

КОЗЕРІГ

Ймовірно, ви можете зіткнутися з нелегким вибором, який буде вимагати від вас холодного розуму і розсудливості. Не поспішайте оголошувати своє рішення, для початку зірки радять вам почути всі можливі пропозиції, які будуть вам озвучені. Зверніться до друзів - можливо, хтось із них зможе дати цінну пораду.

ВОДОЛІЙ

Прийшов час почати вирішувати глобальні справи. Напевно, ви багато відкладали в "довгий ящик", і саме зараз варто взятися за вирішення завдань серйозно. Гороскоп на сьогодні радить гарненько обміркувати всі кроки на найближче майбутнє, закатати рукава і наполегливо працювати над втіленням планів у життя.

РИБИ

Для Риб сьогодні настає час справжніх відкриттів: захоплюючих і непередбачуваних. Ви можете зустріти цікавих людей, які в підсумку зіграють важливу роль в майбутньому. Не жертвуйте спілкуванням з близькими, нові зв'язки - це відмінно, але не варто забувати про тих, хто вас любить та цінує.

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