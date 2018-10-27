Гороскоп на 28 жовтня 2018: як залишатися сьогодні на коні

Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Неділя цього тижня закличе декого прислухатися до внутрішнього голосу, декому ж доведеться просто сподіватися на успіх. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога на 28 жовтня.

Фото: visitmacedonranges.com

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ОВЕН

Творчий підхід до будь-якої справи обіцяє сьогодні Овнам якщо не повний успіх, то принаймні вельми позитивний результат. Скористайтеся своєю харизмою, щоб справити хороше враження на людей, з якими будете спілкуватися.

ТЕЛЕЦЬ

Тельці сьогодні напевно зіткнуться з різною паперовою тяганиною, яка загальмує всі інші й важливі справи, можливо, навіть зіпсує вам настрій. Однак в даному випадку звинувачувати нема кого, ви самі винні, що так запустили свої справи. Приділіть їм максимум уваги, щоб покінчити з цим якомога швидше.

БЛИЗНЮКИ

Для Близнюків, спантеличених питаннями оформлення документів, покупки або продажу нерухомості та інших важливих угод, неділя цього тижня буде дуже сприятливою. Сьогодні вам може здатися, що ваші близькі не в захваті від вас і того, що ви робите, але це тільки на перший погляд.

РАК

День Раків сьогодні може бути насичений приємними зустрічами, головне встигати опинитися в потрібному місці і в потрібний час. Як мінімум одна зустріч вам належить однозначно, інтуїція вас не підведе і ноги ніби самі приведуть до потрібного місця. Отже сміливо наводьте марафет і будьте готові до нових знайомств.

ЛЕВ

Левам варто сьогодні проявити обережність відносно нових ділових пропозицій. Багато з них можуть приховувати в собі пастки, про які ви навіть не підозрюєте.

ДІВА

Дівам зірки радять відкласти такі справи, як розділ майна і питання спадщини, нерухомості. Вся справа в тому, що ймовірність припуститися помилки сьогодні вкрай висока. Якщо впевнені в своїх можливостях, починайте, проте навіть найпростіша на перший погляд задача стане сьогодні авантюрою.

ТЕРЕЗИ

Ймовірно, сьогодні ваша увага, мотивація дій і вчинків будуть зосереджені на проблемі забезпечення комфортних умов існування для вас самих і найбільш близьких вам людей. Можливі дрібні негаразди, проте вони не стануть перешкодами на вашому шляху до цілей.

СКОРПІОН

Цієї неділі Скорпіони можуть зустріти перешкоди на шляху до взаєморозуміння з деякими людьми з близького оточення. Цілком ймовірно, що вам доведеться знайти стару записну книжку і підняти деякі зв'язки для отримання нових перспектив.

СТРІЛЕЦЬ

У Стрільців все ще триває період інтенсивного духовного оновлення. Прислухайтеся до внутрішнього голосу і своїх бажань. Зірки обіцяють вам несподівані, навіть фантастичні на перший погляд перспективи.

КОЗЕРІГ

Всі думки Козерогів будуть крутитися сьогодні навколо прийдешньої відпустки і часу на природі. Ви напевно вже все спланували до дрібниць. Можливо, навіть придумали, що збирати до валіз. Не дарма, скоро у вас з'явиться шанс втілити в реальність свої плани.

ВОДОЛІЙ

Дивно, але кінець тижня - відмінна пора для будь-яких починань Водоліїв. Ви будете сповнені оптимізму і креативних ідей. Відсутньою ланкою може виявитися тільки самовпевненість. Тому вище ніс! І вперед до нових звершень.

РИБИ

Риби мають сьогодні всі шанси домогтися того, що раніше здавалося вам не під силу. Однак не варто цим зловживати і братися за дійсно непосильні завдання. В цьому випадку ви лише розгубите енергію і час, який могли б провести з користю.