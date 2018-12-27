Гороскоп на 28 грудня 2018: кому сьогодні буде тяжко

Гороскоп на сьогодні, 28 грудня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця для багатьох буде наповнена приємними моментами і новими враженнями, а ось деяким знакам зодіаку не варто сподіватися на посмішку Фортуни. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

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Овен

Сьогодні вам необхідно відшукати баланс між особистою свободою і самодисципліною - це ключ до успіху.

Телець

Гороскоп обіцяє вам бурхливу п'ятницю. Весь тиждень ви добре працювали, а тепер можете і відпочити.

Близнюки

Не поспішайте кидатися словами направо і наліво - сьогодні гороскоп попереджає про обережність.

Рак

Ваш настрій залежить тільки від вас самих. Не ображайте близьких, вони вас люблять.

Лев

Левів чекає просто приголомшливий день: все у вас буде складатися як треба, а ввечері близькі влаштують вам приємний сюрприз.

Діва

Сьогодні ви здатні на неможливе! Цієї п'ятниці ніхто вас не зупинить!

Терези

Сьогодні вас чекає непростий день, але ваша чарівність допоможе вам вийти сухими з води.

Скорпіон

У Скорпіонів був складний тиждень, але в п'ятницю все остаточно налагодиться. Сьогодні ви зможете зайнятися накопиченими вдома справами. Наприклад, прикрасьте ялинку.

Стрілець

Пора б уже зробити рішучий крок до мети, яку ви давно перед собою намітили.

Козеріг

Ви наробили помилок, але в п'ятницю буде можливість усе виправити. Не ловіть гав.

Водолій

Ви занадто жорсткі, тому нажили собі багато ворогів. Будьте м'якшими, хтось хоче з вами помиритися.

Риби

Сьогодні не хитруйте! Гороскоп каже, що в такому випадку вас чекає розплата.