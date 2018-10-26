Гороскоп на 27 жовтня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 27 жовтня 2018 року, за картами Таро пророкує більшості знаків Зодіаку неспокійний, але водночас яскравий та веселий день. Він буде присвячений приємним клопотам, а ввечері карти радять зустрітися з близькими друзями.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу за розкладом Таро.

Гороскоп на картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - П'ятірка Жезлів

П'ятірка Жезлів - карта, що символізує змагання: з обставинами, з оточенням і навіть із самим собою. Це кинутий нам виклик, запрошення помірятися силами і довести, що ви варті набагато більшого, ніж про вас думають. Гороскоп на суботу каже, що вас чекає незвичне завдання, яке буде швидше схоже на якусь боротьбу. Для Овнів воно послужить життєвою перевіркою. Не бійтеся, а докладіть максимум зусиль.

ТЕЛЕЦЬ - Верховна Жриця

Вам випала містична і одна з найкрасивіших карт колоди. Гороскоп на завтра за Таро говорить про те, що вам не слід активно втручатися в нинішній процес: почекайте трохи, і справи самі візьмуть потрібний вам напрямок. Якщо ж ви все-таки вирішили втрутитися, необхідно ясно усвідомлювати свої цілі, інакше ви ризикуєте покарати самі себе! Пам'ятайте, не обов'язково цей день буде пов'язаний для вас із клопотами, однак якщо вони виникнуть - саме в цей день ви можете отримати підказку згори. Відповідь на питання, яке вас давно мучило, може прийти миттєво, нізвідки, проте вам варто бути уважнішими, щоб її побачити.

БЛИЗНЮКИ - Місяць

Місяць - карта, що означає протилежні емоції: страх і відчуття неймовірної удачі. Все залежить від того, якими думками ви керуєтеся зараз і які рішення приймали раніше. Можливо, вам належить вибрати для себе нові життєві пріоритети, які спочатку будуть викликати сумніви, але незабаром неодмінно життя покаже, що ви все робите правильно. Якщо ви були ласкаві до оточення - вам пощастить, якщо ні - самі розумієте.

РАК - Мир

Мир вказує на знову здобуту єдність, гармонію і щасливе завершення якогось ходу подій. Гороскоп на сьогодні говорить про те, що ви застрягли на одному рівні, але прийшов час вийти із зони комфорту і рухатися далі. Ви досягли мети, до якої йшли останнім часом. Знання та навички, що у вас з'явилися, дозволять вам відчувати себе дуже добре.

ЛЕВ - Паж Кубків

На рідкість вдала карта в колоді! У вас, як пророкує гороскоп на завтра, з'явиться шанс насолодитися сповна тим, чого так не вистачало раніше. Приємним суспільством, приємною розмовою, десь побувати, з кимось познайомитися. Хороша карта для людини, зайнятої творчістю - вам буде надана чудова можливість просунутися в цій справі. Але для того, щоб досягти успіхів, потрібно розібратися у власних бажаннях і визначити плани на найближче майбутнє.

ДІВА - Сімка Мечів

Карта Сімка Мечів показує, що сила пізнання, ясний, гострий розум перетворюються в хитрості та інтриги, підлість і обман. Може ви вибрали для себе зовсім інше коло спілкування? Саме від нового оточення і виходить негатив. Гороскоп на суботу свідчить, що Дівам час профільтрувати свій список нових знайомих і, можливо, назавжди викреслити з життя тих, хто тягне вас на дно.

ТЕРЕЗИ - Четвірка Мечів

Четвірка Мечів символізує настання періоду застою, перерваної діяльності і вимушеного спокою. Здається, вас збираються відправити у відпустку, навіть якщо самі ви цього ніяк не планували. Подумайте гарненько: може останнім часом ви страждали трудоголізмом і він вам дійсно потрібен? Гороскоп на сьогодні радить приймати будь-які пропозиції, які обіцяють відпочинок і позбавлять вас від неспокою.

СКОРПІОН - Закохані

Поглянувши на карту, можна сміливо сказати, що вона символізує союз двох сердець і гармонію у відносинах, а також віру, довіру до партнера і правильний вибір. Тут на обличчя любов і сексуальний потяг, власне, настільки романтичні емоції і відчуття й будуть супроводжувати вас протягом усього дня. У будь-якому випадку, гороскоп на завтра пророкує дуже цікавий день. Постарайтеся насолодитися ним сповна і не здумайте нервувати та панікувати, що б не трапилося.

СТРІЛЕЦЬ - Король Денаріїв

Ця карта уособлює ваше прагнення володіти власністю, бути впевненим у завтрашньому дні і в реальних цінностях, бути в злагоді з навколишньою дійсністю. Ви матеріаліст за своєю природою, але іноді все ж робите необачні вчинки. Задумайтеся, чи не скоювали ви останнім часом сумнівних вкладень коштів. Якщо так - краще забрати капітал, оскільки гороскоп на сьогодні говорить про ризики великих фінансових втрат.

Новини Гороскоп на 2018 рік для всіх знаків Зодіаку

КОЗЕРІГ - Колесо Фортуни

Колесо Фортуни є символом майбутнього вибору, який вам належить зробити вже в цю суботу. Доля неодмінно підкаже, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації, а потім щедро нагородить за виконані праці. Вас чекають приємні сюрпризи, які можуть носити як матеріальний, так і духовний характер. Не забувайте дякувати тим, хто старається для вашого блага.

ВОДОЛІЙ - Смерть

Смерть символізує кінець чогось важливого й істотного, що раніше займало вагоме місце у вашому житті. Можливо, мова йде про розставання, прощання або втрати. Але після цього завжди настає новий початок - пам'ятайте, що немає лиха без добра. Для Водоліїв це швидше за все кінець якоїсь тривалої прихильності, яку варто було давно відрубати від себе.

РИБИ - Туз мечів

Карта позначає прилив нових сил і емоційне задоволення. Напевно сьогодні вас відвідає нова думка, ідея, новий погляд на щось істотне і важливе. Ви вже давно відчули, що щось всередині вас потроху маленькими кроками починає змінюватися - не нехтуйте цими змінами, вони ведуть вас тільки до кращого. Якщо припините скептично мислити і зможете розширити свій кругозір - зумієте швидко завоювати вершину.