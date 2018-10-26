Гороскоп на 27 жовтня 2018: хто сьогодні буде на висоті

Гороскоп на сьогодні, 27 жовтня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

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ОВЕН

Вам настав час відпочити. До того ж у фінансовій сфері у вас усе чудово, тому можна пройтися магазинами.

ТЕЛЕЦЬ

Розвивайте всі закладені в вас таланти і вчіться - зараз для цього дуже вдалий час.

БЛИЗНЮКИ

Зірки радять приділяти більше уваги своєму здоров'ю. Сьогодні досить високий ризик отримання побутової травми.

РАК

Ракам належить приступити до вирішення важливого завдання. Не помиліться.

ЛЕВ

Левам у суботу буде посміхатися фортуна, тому проведіть цей день із посмішкою - ви на це заслужили.

ДІВА

Сьогодні почався хороший період для підприємницької діяльності. Так що не бійтеся ризикувати.

ТЕРЕЗИ

Терезів сьогодні чекає спокійний день без різких змін.

СКОРПІОН

Скорпіони сьогодні будуть дивувати оточуючих несподіваними для них вчинками.

СТРІЛЕЦЬ

Сьогодні Стрільцям може знадобитися допомога. Не хвилюйтеся, адже друзі обов'язково прийдуть вам на допомогу.

КОЗЕРІГ

Козерогові потрібно будь-якими способами уникати ліні. Навпаки, працюйте на знос, тоді отримаєте більше, ніж очікували.

ВОДОЛІЙ

Вас можуть спокушати кількістю смачної їжі на дипломатичних прийомах і в елітних клубах. До того ж перевтома може створити стресовий режим для організму.

РИБИ

В суботу вам усе вдаватиметься, навіть спілкування з начальством пройде на ура. Зірки радять вам бути уважнішими й одразу ж виправляти свої помилки і недоліки.