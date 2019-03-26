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Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

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Гороскоп на завтра, 27 березня 2019 року за картами Таро обіцяє для всіх знаків Зодіаку насичений і, певною мірою, сумбурний день. Зокрема можуть виникнути нові знайомства, які перевернуть вашу життя з ніг на голову. Також доля радить максимально тверезо оцінювати свої можливості, починаючи нову справу.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні за картами Таро складено на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

Рixabay

Всі прогнози Таро читайте тут.

ОВЕН — Закохані

Любов завжди символізує два начала, причому вкрай протилежних. По-перше, це приємні відчуття, тепло і прихильність, а по-друге тривога втратити те, що вже набуто, ризик зради і страх втрачених надій. Гороскоп на завтра радить Овнам бути напоготові, бо будь-яка ситуація може набувати найбільш неочікуваного забарвлення. Постарайтеся не жертвувати спілкуванням з близькими, що б не трапилося.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

ТЕЛЕЦЬ — Сила

Представникам цього знака гороскоп на середу говорить про можливі труднощі, які виникнуть через вашу ж провину. Не сумуйте будь-яку ситуацію можна вирішити, тому тримайте "хвоста пістолетом" і йдіть на компроміс, якщо це необхідно, щоб уникнути конфліктів.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

БЛИЗНЮКИ — Імператор

Імператор символізує владу. Іноді вона може надавати нам величезні перспективи і вигоду. Іноді ж просто паморочить голову, і тоді людина може втратити зв'язок з реальністю, що негативно позначиться на її взаєминах із близькими. Постарайтеся не перегинати з тими можливостями, які підкидає доля.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу
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РАК — Утримання

Гороскоп на сьогодні готує Раків до певного оновлення. Зокрема може статися щось таке, що переверне ваше раніше спокійне і розмірене життя з ніг на голову. Але не поспішайте нервуватися і впадати в паніку все лише на краще.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

ЛЕВ — Дама Жезлів

Дама Жезлів збірний типовий "жіночий" образ: вона мінлива, іноді позбавлена логіки, але при цьому м'яка і податлива. І саме таку середу вам пророкують карти. У цей день може статися все, що завгодно, але кінцевий результат подій залежить лише від вашого сприйняття. Гороскоп для Левів на завтра радить простіше ставитися до дрібних негараздів, бо через переживання можете не побачити чогось приємнішого.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу
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ДІВА — Паж Кубків

Гороскоп для Дів на середу обіцяє насичений подіями день, який подарує багато вражень. Ймовірно, не всі вони можуть бути позитивними, але в будь-якому разі події проллють світло на найближче майбутнє. Ви зрозумієте, як варто чинити у складній ситуації, кому дякувати за раніше надану допомогу і який вибір варто зробити.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

ТЕРЕЗИ — Король Жезлів

Король Жезлів символізує педантичність і порядок. Дійсно, Терезам здається, що все в житті має йти чітко вказаним шляхом, але ж так не буває. Спробуйте переглянути свої вимоги до оточення і відразу побачите, наскільки вам стане легше долати перешкоди.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

СКОРПІОН — Двійка Денаріїв

Карта позначає силу впливу на певні обставини. Так, від вас залежатиме багато, тому варто бути обережними, роблячи будь-який крок. Не бійтеся ризикувати, якщо мета варта того. Але в той же час проаналізуйте всі ризики. Удача на вашому боці, і це факт, але не варто з нею гратися. Просто приймайте всі подарунки долі із вдячністю.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу
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СТРІЛЕЦЬ — Туз Денаріїв

Гороскоп на сьогодні пророкує Стрільцям нові можливості. Ви нарешті зможете реалізувати те, над чим міркували довгий час. Але для цього буде необхідно докласти масу зусиль. Якщо не боїтеся труднощів впевнено йдіть до мети. Все неодмінно вийде так, як вигідно саме вам.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

КОЗОРІГ — Сімка Мечів

Козороги один з найкмітливіших знаків Зодіаку, якому від природи дано вирішувати всі проблеми одним помахом руки. Ось тільки часто перешкодою цьому є їхня невпевненість у власних силах. Подивіться навколо: ви дуже успішні і у вашому житті все йде своїм ладом. Цінуйте цю стабільність і прагніть лише вгору.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

ВОДОЛІЙ — Десятка Мечів

Гороскоп на завтра готує Водоліїв до нелегкого життєвого періоду. Ні, це зовсім не означає, що він настане просто зараз, проте в житті станеться низка подій, після чого можуть з'явитися певні труднощі. Будьте готові до будь-яких поворотів і незабаром зрозумієте, що з підтримкою близьких вам ніщо не страшне.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

РИБИ — Туз Жезлів

Раптово у Риб прокинулося бажання щось змінити у своєму житті. І, як каже гороскоп, до цього все давно йшло. Ви боїтеся труднощів, і це заважає вам реалізувати всі бажане. Якщо зумієте зрозуміти, в чому полягає ваша головна помилка і зважитеся на серйозний крок все налагодиться. Зробіть те, що обіцяли, вибачтеся перед тими, кого раніше образили і навчіться визнавати власні слабкості.

Гороскоп на 27 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як не втратити удачу

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Тема
Астрологічний прогноз
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гороскоп 2019гороскоп 2018Таро
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