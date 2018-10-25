Гороскоп на 26 жовтня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 26 жовтня 2018 року, за картами Таро пророкує яскравий і водночас складний день більшості знаків Зодіаку. Він буде присвячений вирішенню проблем і складних завдань. Декому у п'ятницю особливо пощастить і вони швиденько впораються із труднощами, тоді як іншим загрожує довготривала робота. У будь-якому випадку — будьте уважні.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше вивчити гороскоп на четвер за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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Овен — Пустельник

Сьогодні вам захочеться залишитися самому. Втекти від галасливої ​​компанії — це те, про що ви постійно думаєте останнім часом. Поміркуйте про мандри на самоті. У такому випадку ви зможете отримати відповідь на питання, які хвилюють вас.

Телець — Правосуддя

Тельцям гороскоп за картами Таро обіцяє зіткнутися з поняттями чесності й обов'язку. Ви знаєте, якими істинами повинні керуватися і йдете накресленим шляхом. Таро рекомендує не зраджувати собі і залишатися на боці світла.

Близнюки — Сімка Кубків

Сімка Кубків говорить про можливість ілюзії і навіть обману цього дня. Але хто буде обманювати вас, або кого будете обманювати ви — невідомо. Є шанс, що, переконавши себе в якійсь істині або правильності ідеї, ви будете лукавити з самим собою. Краще одразу прийняти нехай і неприємну, але правду.

Рак — Верховна Жриця

Вам випала карта вищого духовного знання, інтуїції та осяянь. Схоже, сьогодні вам відкриються деякі аспекти життя, про які інші навіть не здогадуються. Якесь п'яте чуття даватиме відповіді на всі питання.

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Лев — Дев'ятка Денаріїв

Дев'ятка Денаріїв — карта матеріального і духовного задоволення. Сьогодні ви будете радіти тому, що маєте, ви будете впевнені в завтрашньому дні і налаштовані оптимістично. Ви напрацювали собі позитивної енергетики на найближчий рік, тому — все буде добре.

Діва — Двійка Жезлів

Ця карта символізує непростий вибір. Здається, хтось буде на вас тиснути і навіть вимагати ухвалити остаточне рішення. Ви ж перебуваєте у непевності і зовсім не готові до цього. Навіть не заморочуйтеся — робіть так, як комфортно вам, незважаючи на оточуючих.

Терези — Двійка Кубків

Сьогодні на вас чекає радість і натхнення. День сповнений позитивних емоцій. Настрій вам подарує хтось із оточуючих, кого ви поки гідно не оцінили. Але зовсім скоро все зміниться.

Скорпіон — Четвірка Мечів

Гороскоп за картами Таро обіцяє вам небажання працювати і навіть лінь у цей день. Карта означає "паузу", зупинку в діяльності, втому і самотність. Так, такі періоди рано чи пізно бувають у кожної людини. Але обережно, дуже довге затишшя може призвести до депресії.

Стрілець — Імператриця

Імператриця — карта плодів, які ви будете збирати від вашої діяльності. Здається, сьогодні вас переповнюватимуть ідеї. І наслідки від їхньої кількості та якості прийдуть до вас саме тоді. Щоб вони були позитивними — працюйте старанно.

Козеріг — Вісімка Денаріїв

Ця карта говорить про те, що ваша доля — у ваших руках. Зірки кажуть, що сьогодні все залежить від того, який шлях ви оберете — прийняти щось нове або відмовитися і продовжувати діяти по-старому. Змінюватися завжди треба, але спочатку не звалювати на себе занадто великий вантаж.

Водолій — Паж Жезлів

Паж свідчить про нове починання у певній справі або проекті. Це означає, що сьогодні ви можете отримати важливе повідомлення щодо кар'єри, навчання або професійного зростання. Краще його прийняти — це допоможе вам осягнути новий щабель розвитку, а також відкрити ті сторони і можливості, про які ви навіть не здогадувалися.

Риби — Вісімка Кубків

Таро стверджує, що вам все набридло. Їжа видається несмачною, стосунки — нудними. Вам хочеться кинути все, а ось що бажаєте отримати натомість — самі не знаєте. Можете спробувати піти на пошуки нової долі, але краще просто змінити кут зору.