Гороскоп на 25 жовтня за картами Таро: чим здивує цей день

Гороскоп на завтра, 25 жовтня 2018 року, за картами Таро пророкує насичений день більшості знаків Зодіаку. Деяким із них у четвер особливо яскраво буде посміхатися удача, тоді як іншим загрожують певні проблеми. У будь-якому випадку - будьте насторожі.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер за розкладом Таро.

Гороскоп на картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Туз Жезлів

Туз Жезлів, що випав вам у розкладі на четвер, дає надію на успішний результат будь-якого починання. Отже, сміливо втілюйте в життя навіть божевільні ідеї - вони неодмінно знайдуть підтримку серед вашого оточення. Гороскоп на сьогодні пророкує Овнам стабільний і гармонійний розвиток ситуації, пов'язаної з вашим діловим життям. Вам потрібно строго дотримуватися "джентльменської угоди" з колегами і не дозволяти собі виходити за рамки пристойності. Випадаючи в розкладі, карта Туз Жезлів віщує сплеск творчої енергії, хоча поки ця енергія не спрямована на якусь конкретну мету або проект.

ТЕЛЕЦЬ - Верховний Жрець

Ця карта має позитивний характер, особливо з точки зору суспільної діяльності. Гороскоп на завтра за Таро обіцяє Тельцям заступництво вищих сил і успішний результат будь-якої справи. Пам'ятайте, саме в цей день доля дає вам благословення на звершення чогось принципово важливого, тому не варто боятися відкрито говорити про свої наміри. Представникам цього знака потрібно орієнтуватися на вищі ідеали, на закони моралі, і тоді вони зможуть знайти не тільки цілковиту підтримку з боку своїх наставників, а й відкрити для себе нові горизонти.

БЛИЗНЮКИ - Лицар Мечів

Лицар Мечів символізує емоційні злети, які допоможуть вам показати себе в абсолютно новому і несподіваному вигляді. Сьогодні вас чекає піднесений настрій, але для цього ви повинні відкинути звичні способи мислення і діяти оригінально. І, що дуже важливо - зосередьтеся на своїй меті повністю. Розпилення уваги на дрібниці може привести Близнюків до серйозних помилок, які буде дуже складно виправити.

РАК - Трійка Мечів

Гороскоп на четвер на картах Таро для Раків прогнозує їм нелегкий день, який вони проведуть у роздумах і над своїм минулим, і над майбутнім. Можливо, існує щось таке, що тягне вас вниз і не дозволяє впевнено рухатися вперед. Раки опиняться перед нелегким вибором, який може прямим чином вплинути на подальше життя і ставлення оточуючих. Будьте обережні.

ЛЕВ - Король Денаріїв

Сьогодні ви можете підвести підсумки своєї праці і порадіти їм. І, провівши інвентаризацію своїх багатств, можете навіть трошки відпочити від щоденних перегонів за успіхом. Для Левів настає період так званого "збору врожаю", тобто прийшов час пожинати плоди своїх зусиль. Якщо ви наполегливо працювали над чимось, у четвер це знайде визнання з боку найближчого оточення. Якщо у вас виникло бажання взятися за якусь нову справу - варто приділити реалізації своєї ідеї належну увагу. Однак, варто пам'ятати, що головне завдання для Левів на найближче майбутнє - зберегти нажите, адже удача може різко змінити своє ставлення до представників цього знака.

ДІВА - Двійка Денаріїв

Гороскоп на завтра для Дів попереджає їх про нестабільність і хиткість становища в суспільстві.

Оскільки Денарії - масть, що прямо вказує на відносини з людьми (перш за все на роботі), а також на матеріальне становище, Двійка Денаріїв символізує погіршення справ саме в цих галузях. Хочете ви того чи ні, але в найближчому майбутньому від вас будуть потрібні всі ділові навички і чимала частка спритності, щоб підтримувати свої справи на нинішньому рівні, не даючи їм "з'їхати по похилій".

ТЕРЕЗИ - Четвірка Кубків

Представникам цього знака Зодіаку варто серйозно задуматися про назріваючі проблеми. Карта попереджає про те, що вам все-таки доведеться розплачуватися за помилки, які були допущені раніше. Зверніть увагу також на емоційні переживання людини, яка вам дорога. Ви можете їй допомогти, тому не нехтуйте проханнями і доведіть, що на вас можна покластися в будь-якій ситуації. Інакше втратите її назавжди.

СКОРПІОН - Трійка Жезлів

Скорпіони останнім часом дуже вимогливі до самих себе, оскільки усіма силами хочуть досягти поставленої мети. Успіх уже з'явився на горизонті - залишилося докласти трохи зусиль, і ви отримаєте те, про що так давно мріяли. У роботі ви досягли перших істотних результатів, і Таро пророкують, що всі зусилля будуть помічені тими, на чию увагу ви так розраховуєте. Вище носа й більше впевненості - ваші нагороди вже не за горами.

СТРІЛЕЦЬ - Мир

Карта Мир означає успіх, серію позитивних подій, досягнення мети. Ви давно готувалися до чогось дуже важливого і гороскоп на сьогодні нарешті пророкує вам втілення в життя всіх планів. Але варто все ж бути гранично акуратними, адже один неправильний рух здатний докорінно змінити хід подій і відібрати у Стрільців бажане. Мир також символізує нові знайомства, далекі (закордонні) поїздки і поповнення багажу знань цінною інформацією. Спробуйте розпізнати всі знаки долі і не квапте події.

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КОЗЕРІГ - Диявол

Карта Диявол дуже лякає, але в розкладі на четвер для Козерогів вона набуває нового забарвлення. Так, гороскоп на завтра говорить про те, що ви переглянули свої життєві пріоритети, проте цього від вас вимагали обставини. Наразі головними в житті Козерогів є аж ніяк не духовні цілі, а виключно матеріальні. Але домагаючись матеріального благополуччя ви заодно удосконалюєте свої моральні якості і загартовуєте дух. Так тримати!

ВОДОЛІЙ - Правосуддя

Карта говорить про міру відповідальності людини за свої вчинки. Як ви чините з людьми, так і вони будуть чинити з вами. За всі свої помилки доведеться розплачуватися власними мріями, пам'ятайте про це. Ви отримаєте те, що заслужили, адже доля дуже справедлива дама. Насіння теперішнього було посаджене в минулому, і змінити це можна тільки наполегливою працею і шляхом переоцінки своєї поведінки.

РИБИ - Блазень

Блазень - вельми суперечлива карта, яка може позначати як духовне полегшення, так і погіршення становища в суспільстві. Гороскоп на сьогодні говорить, що вам варто навчитися сприймати події максимально тверезо і реалістично, інакше є ризик, що ви поринете в світ власних ілюзій і забудете про те, що найважливіше, насправді, знаходиться поруч. З іншого боку Блазень може означати ліквідацію морального вантажу, який давно нависав над вами. Карти радять Рибам сьогодні відволіктися від власних переживань - ви занадто ускладнюєте те, що насправді дуже просте і зрозуміле.