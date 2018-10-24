Гороскоп на 25 жовтня 2018: як сьогодні залишатися на висоті

Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня 2018 року для всіх знаків Зодіаку.

Четвер - ще не п'ятниця, розслаблятися рано. Невирішених завдань як і раніше багато, а ваші конкуренти і суперники тільки й чекають можливості вас випередити. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на 25 жовтня, як залишатися сьогодні на висоті й продовжувати вигравати.

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ОВЕН

Негативні якості, характерні більшості Овнів, виявляться сьогодні першопричинами дрібних, але вельми прикрих невдач. Здавалося б, ви всі сили прикладаєте для досягнення цілей, а на вашому шляху все нові й нові вибоїни. Сьогодні варто проаналізувати свою поведінку, звички, можливо, в чомусь навіть поступитися суперникові чи колезі.

ТЕЛЕЦЬ

Чим менше сьогодні Телець стане розповідати про свої успіхи та плани, особливо ті, які стосуються особистого життя, тим яскравішим буде його день. Та й взагалі час запам'ятати, що щастя любить тишу, а для розмов існує маса інших цікавих тем.

БЛИЗНЮКИ

Четвер цього тижня вимагатиме від Близнюків великих фізичних та емоційних витрат. Події дня будуть нагадувати свого роду випробування, за якими також підуть нагороди або "перездачі", все залежить від того, наскільки рішуче й упевнено ви підійдете до вирішення поставлених завдань.

РАК

Ракам варто уникнути сьогодні великих навантажень і нераціонального використання сил. Усе це може призвести до стресів і навіть захворювань. Надлишок активності напевно позначиться і на вашому сні.

ЛЕВ

Гороскоп на сьогодні радить Левам відійти від звичних стандартів у сімейному житті і додати в повсякденні відносини трохи різноманітності. Ви самі здивуєтеся тому, як ваше життя заграє новими фарбами.

ДІВА

Сприятливий день для побудови планів на майбутнє. Сміливо розставляйте акценти і давайте волю уяві. Сьогодні ваші думки матеріальні. Доволі успішними будуть самоосвіта й отримання нових умінь.

ТЕРЕЗИ

Терезам буде не так просто організувати свій день. Брак часу й дрібні негаразди раз у раз будуть відволікати вас від головних завдань і планів. Уникайте сварок і суперечок через дрібниці, тоді ваш день видасться не таким уже й складним.

СКОРПІОН

Скорпіони цілком зможуть сьогодні самостійно залагодити навіть ті справи, які на перший погляд здадуться вкрай складними. Ті справи, з якими раніше ви ледве-ледве справлялися. Це стосується, як робочих, так і особистих моментів.

СТРІЛЕЦЬ

Представників цього знаку сьогодні можуть чекати справжні пригоди. Деяких - вельми непередбачувані, як позапланові поїздки чи сюрпризи від колег і друзів. Намагайтеся більше бути на виду, спілкуйтеся, заводьте нові корисні знайомства.

КОЗЕРІГ

Розум і прекрасна пам'ять стануть сьогодні основою успішного дня Козерогів. Уміння вчасно скористатися найменшою наданою можливістю допоможе вам виплутатися з фінансових колотнеч і навіть дещо накопичити.

ВОДОЛІЙ

Водоліям варто бути сьогодні пильними й обережними. Зокрема, це буде необхідно у всіх справах, які стосуються вашої професійної сфери, оформлення документів і підписання договорів. Не давайте суперникам і конкурентам шансу обіграти вас.

РИБИ

Не варто сьогодні сидіти, склавши руки. Активність - якраз те, що допоможе рибам досягти цього четверга поставлених цілей.