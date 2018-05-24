Гороскоп на 25 травня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 25 травня 2018 року.

Діви мають цієї п'ятниці всі шанси налагодити особисте життя, а ось Тельці - закласти основу міцної кар'єри. В цілому ж гороскоп на сьогодні обіцяє всім знакам зодіаку досить приємне завершення робочого тижня. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

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ОВЕН

Ось вона, п'ятниця, яку ви так чекали весь попередній тиждень. Ви жадаєте свободи, яскравих подій, буквально хочеться сходити з розуму і виплеснути весь накопичений негатив. Не обмежуйте себе в цьому, що правда, запорукою гарного проведення часу сьогодні буде компанія щирих людей. Придивіться.

ТЕЛЕЦЬ

Не припиняйте пошуки свого ідеалу. Сьогодні на руках у Тельців є всі карти, щоб облаштувати особисте життя і закласти перші цеглинки міцної кар'єри.

БЛИЗНЮКИ

Відмовтеся сьогодні від планів і розкладів. Як би дивно це не звучало, але сьогодні варто віддати перевагу креативу, спонтанності. Таким чином ви розкриєте важливі творчі якості, які виявляться не менш корисними в майбутньому. При цьому сьогодні знайдуться ті, хто не відмовиться вам допомогти в будь-якій ситуації.

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РАК

Ймовірно сьогодні ви спробуєте зробити важливі кроки в питаннях вашого особистого життя. Дійте не поспішаючи, не намагайтеся привернути до себе увагу тим, що вам не властиво. На ділі ж просто варто залишатися собою, в цьому випадку вам ніхто не зможе перешкодити реалізувати свої наміри.

ЛЕВ

Скористайтеся сьогодні найменшої можливістю відправитися в подорож, нехай навіть короткострокову поїздку, вона принесе вам не тільки задоволення, так як виявиться вельми непередбачуваною, але і дозволить відпустити всі переживання минулого тижня.

ДІВА

Діви буквально відчують сьогодні, як будуть викликати непідробний інтерес у протилежної статі. Скористайтеся цим правильно: не робіть поспішних кроків, не поспішайте відкидати пропозиції і продовжуйте слухати свій внутрішній голос.

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ТЕРЕЗИ

Під кінець тижня вас приємно здивують колеги, можливо, навіть вище керівництво. Виявляється, у вас стільки прихованих талантів, що і не злічити.

СКОРПІОН

Цієї п'ятниці скорпіонам важливо тверезо оцінити пріоритети і правильно розподіліти свій час. В даний день не слід давати і брати гроші в борг, особливо якщо мова йде про фінансові взаєморозрахунки з друзями, не приймайте рішення зопалу і не обіцяйте того, що може виявитися вам не під силу.

СТРІЛЕЦЬ

Безумовно, п'ятниця - повноцінний робочий день. Але для народжених під знаком Стрільця останній день робочого тижня виявиться легким і безтурботним. Прогуляйтеся сьогодні з друзями по магазинах і парках, поверніться до улюбленого хобі, відпустіть думки про будні.

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КОЗЕРІГ

Козеріг ризикує сьогодні переоцінити свої сили і можливості. У разі ж правильної оцінки і правильного розміщення пріоритетів, ви напевне досягнете більшого успіху.

ВОДОЛІЙ

Ймовірно сьогодні Водоліям захочеться отримати винагороду за свою працю, що буде цілком справедливим. Сміливо піднімайте це питання, незважаючи на те, що керівництво вважає за краще робити вигляд, ніби не помічає вас. Ви виконали відмінну роботу, чим можете пишатися, проте цього мало.

РИБИ

Риби цієї п'ятниці ризикують бути ошуканими дуже правдоподібною, однак помилковою інформацією. Щоб уникнути помилок, які моментально призведуть з мало втішних наслідків, відмовтеся сьогодні від ризику і авантюр. Як говориться в старій приказці, сім раз відміряй...