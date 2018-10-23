Гороскоп на 24 жовтня по картах Таро: кому пощастить у цей день

Гороскоп на завтра, 24 жовтня 2018 року, по картах Таро пророкує практично для всіх знаків Зодіаку сумбурний і напружений день, але при цьому багато хто отримає відповіді на питання, що давно цікавлять. Особливо тривога відвідає представників таких сузір'їв, як Близнюки і Стрільці. Овнів, Тельців і Скорпіонів може чекати велика удача.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Пустельник

Ця карта Таро позначає добровільно обрану самотність. Ймовірно, ви дуже втомилися від постійного перебування серед натовпу людей, тому підсвідомо хочете віддаленості від соціуму. Овнам гороскоп на середу пророкує самокопання, але все ж це допоможе розібратися в собі. Вам варто зайнятися внутрішнім дослідженням самого себе, своїх думок і планів на майбутнє. Спробуйте сьогодні не реагувати на будь-які випади з боку оточуючих, і вже тим більше на неконструктивну критику. На самому базовому рівні Пустельник означає ізоляцію, швидше за все, саме це піде вам на користь у цей день.

ТЕЛЕЦЬ - Місяць

Незважаючи на те, що Тельці за своєю природою - вельми стримані і володіють стійким характером, в цей день їх може відвідати якась незрозуміла тривога і навіть паніка. Не варто заздалегідь накручувати себе - в цей день удача виключно на вашому боці, так що сміливо починайте діяти і отримувати вигоду з усього, що б не трапилося. У середу вам повинно пощастити в важливій справі, про яку ви давно мріяли. Головне - вчасно розпізнати всі знаки долі і не "гальмувати", інакше можете залишитися на узбіччі життя.

Карти кажуть: якщо бажаєте докорінно змінити себе - ризикніть, результат неодмінно виправдає всі очікування і наміри.

БЛИЗНЮКИ - Лицар жезлів

День вам належить досить бурхливий і жаркий. Або ваш темперамент, який ви раніше приховували, дасть про себе знати, і вам захочеться "все і відразу", або ж ви потрапите в ситуацію, де пристрасті будуть напружені до межі. Навіть якщо це всього лише шум з дрібниці, сьогодні ви можете дати волю своїм почуттям і раз в житті діяти за велінням серця, а не мозку. Головне - не будуйте сьогодні далекосяжних планів, для цього день явно не підходить. Якщо ваші емоції вимагають виходу - виплесніть їх, але тільки в мирне русло.

РАК - Паж кубків

Пажі в Таро - символ навчання, нових знань і цінного досвіду. Паж Кубків передбачає, що ви саме сьогодні відкриті для уроків і духовного переродження. Якщо обставини навколо вас не вселяють надію на те, що все буде добре - підійдіть до ситуації більш конструктивно. Ви готові черпати натхнення з усіх доступних джерел, тому намагайтеся вбирати в себе все те нове, про що раніше не знали, а також не бійтеся робити те, що виходить за рамки вашого сприйняття. Проявіть гнучкість, спробуйте навчитися новому відношенню до звичних речей і не робити поспішних висновків. Сприймайте все без прихованого символізму - тоді день подарує вам цінні навички.

ЛЕВ - Дев'ятка денаріїв

Ця карта вважається ознакою фінансового успіху, виграшу, великого і несподіваного прибутку. Вона означає поворот на краще, везіння, вдалий збіг обставин. Також гороскоп на сьогодні обіцяє Левам різкі зміни, які дозволять зробити життя набагато більш комфортним. Карти Таро пророкують винятковий успіх, який буде досягнутий, завдяки особистим талантам і зусиллям. Однак, людина зазвичай залишається сам на сам зі своїм успіхом, і буває, що навіть свою радість їй розділити ні з ким. Не розкисайте - просто зверніться до тих, хто для вас дорогий, і вони обов'язково порадіють за ваші досягнення.

ДІВА - Трійка мечів

Трійка мечів в розкладі Таро на середу може означати тривогу, спалахи страху і незрозумілу печаль. При чому, представники цього знака Зодіаку самі не зможуть розібратися, що відбувається всередині них. День може виявитися досить непростим - перш за все, в плані переживань. Можливо, доведеться приймати дуже неприємні, але необхідні рішення або вийти з чужої гри. Але так чи інакше, в кінцевому підсумку те, що ви зробите, розчистить вам шлях до нового майбутнього. Якщо розумієте, що не можете самі впоратися з усіма невдачами - зверніться за допомогою до людини, до якої раніше ніколи б не прийшли.

ТЕРЕЗИ - Дама кубків

Ця карта говорить, що ви повинні підготуватися до самопожертви, нехай навіть для цього доведеться переступити через самого себе. Гороскоп на сьогодні для Терезів радить набратися терпіння і стійко винести всі випробування, які підготував усесвіт. Ваш емоційний стан завтра буде таким, що ви особливо ясно відчуєте душевні сподівання і потреби оточуючих. На жаль не виключено, що є ризик і постраждати через чужі негативні емоції. І все ж підіть назустріч людям. Не забувайте про інтуїцію, вона вбереже вас від сильних душевних ран.

СКОРПІОН - Десятка денаріїв

Десятка денаріїв в розкладі на сьогодні для Скорпіонів позначає карту успіху. Це, мабуть, найбільш вдала картина, яка могла намалюватися в цей день перед представниками цього знаку. Гороскоп на завтра радить: укладайте вигідні угоди, робіть ризиковані ставки і радійте своєму успіху. Він неодмінно прийде до вас, як тільки ви зробите правильний вчинок. Більш того, доля сама пришле вам знак, коли потрібно діяти.

Будьте сміливішими: карти говорять, що останнім часом ви занадто обережні, особливо в контексті свого знака. Скорпіони - природжені авантюристи і бунтарі, які люблять епатувати оточуючих. Відповідайте своєю сутністю, але робіть це з розумом.

СТРІЛЕЦЬ - Лицар мечів

Таро на найближчий день підготувало вам суперечливу карту. Вона позначає необережність, незручність і зарозумілість, яка може зруйнувати близькі зв'язки. Конфлікт - неминучий, і неодмінно ви станете його героєм. Підготуйтеся до того, що якщо ваш суперник виявиться хоч трішки спокійнішим і твердішим, вам загрожує поразка. Сперечайтеся тільки про те, в чому повністю впевнені, і не здумайте кидатися гострими, гучними фразами, які можуть когось образити. В першу чергу ударна хвиля зачепить вас, а оговтатися від цього буде дуже непросто.

КОЗЕРІГ - Двійка кубків

Двійка кубків в розкладі Таро на середу для Козерогів є картою гармонії і душевного спокою. Вона символізує такі світлі процеси, як дружба, взаємна симпатія, прихильність і глибоку повагу. Ви перейметеся цими речами і будете цілий день немов витати у хмарах. Душевна легкість і творчий настрій допоможуть вам без докорів сумління прийняти життєво важливе рішення, про яке ви ніколи не пошкодуєте. Для тих, хто поки самотній, доля готує зустріч з коханням усього життя. Якщо у вас вже є кохана людина, то ви зможете пережити з ним новий етап ваших почуттів. Але не чекайте, поки вона прийде і проявить ініціативу, зробіть крок назустріч самі.

ВОДОЛІЙ - Туз жезлів

Туз жезлів, що випав вам у розкладі, дає надію на благополучний результат будь-якого починання. Ця карта передбачає стабільний і гармонійний розвиток ситуації, а також попереджає про те, що за будь-яку справу варто братися тільки тоді, коли ви впевнені в серйозності своїх намірів.

Гороскоп віщує сплеск творчої енергії, хоча поки цю енергію не спрямовано ще на якусь конкретну мету або проект. Неспокій і незадоволеність існуючими обставинами супроводжується сильним відчуттям, що з'явилася можливість для чогось нового. Можливо, вам доведеться ризикнути, щоб отримати бажане.

РИБИ - Зірка

Зірка - це карта, що символізує надію, мудрість і осяяння. В контексті цього знака Зодіаку вона передрікає правильне прийняття рішень, які в результаті вплинуть на ваше майбутнє (можливо дуже далеке). Відбудеться щось таке, від чого ви прийдете в захват, а радість буде супроводжувати вас протягом всього дня. Гороскоп на сьогодні для Риб каже, що вас оберігають вищі сили - проявіть подяку до них шляхом здійснення добрих справ.

Якщо зумієте заручитися підтримкою долю - вас чекає успіх у будь-яких починаннях і ви без сумніву досягнете бажаного. Вірте в свої сили, але будьте обережні з удачею - вона дуже примхлива пані!