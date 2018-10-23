Гороскоп на 24 жовтня 2018: кого чекають проблеми

Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня 2018 року для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

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ОВЕН

24 жовтня принесе Овнам безліч випробувань. Сьогодні вам належить зробити складний вибір і зважитися на важливий вчинок. Спробуйте сконцентруватися і не дайте негативним думкам перемогти вас.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям сьогодні необхідно поговорити зі своїми близькими. Вони накопичили образи, але постійно бояться сказати вам про це. Подумайте про свою поведінку і постарайтеся не робити боляче оточуючим.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам потрібно відпочити. Ви дуже втомилися і ваше здоров'я підводить вас. Краще візьміть вихідний і поспіть. Спробуйте перестати нервувати і не концентруйте увагу на негативних емоціях.

РАК

Ракам 24 жовтня слід приділити увагу роботі. Останнім часом ви не продуктивні. Крім того, сьогодні вас чекає раптовий збиток. Постарайтеся не реагувати на образи і негатив з боку колег.

ЛЕВ

Левам сьогодні необхідно провести вечір із близькими друзями. Відпочиньте і постарайтеся розслабитися. Цей день приготував вам безліч сюрпризів і багато з них будуть негативними. Але не турбуйтеся - друзі зможуть підняти вам настрій.

ДІВА

Дівам сьогодні варто витратити велику суму грошей. Всі покупки принесуть вам користь і зможуть порадувати ваших близьких. Постарайтеся провести час із користю і продуктивно попрацювати. Вечір постарайтеся провести на самоті.

ТЕРЕЗИ

Терезам сьогодні слід розслабитися. Ви витрачаєте багато часу на вирішення завдань, які в майбутньому не принесуть результату. Крім того, 24 жовтня вам слід обміркувати важливе питання, яке не дає вам спокою вже кілька місяців.

СКОРПІОН

Зовсім скоро ви станете перед складним вибором, який стосується вашої роботи. Уже зараз вам слід проаналізувати ситуацію і добре все обміркувати. Сьогодні ви отримаєте знак, який допоможе вам визначитися. Постарайтеся не пропустити його.

СТРІЛЕЦЬ

24 жовтня приготувало Стрільцям події, які стануть початком великого зльоту або краху. Сьогодні все залежить тільки від вас і тільки ви знаєте, що робити. Не слухайте поради інших і не намагайтеся їх роздавати. Удача 24 жовтня на вашому боці.

КОЗЕРІГ

Сьогодні той день, коли ви можете все. Всесвіт допоможе вам здійснити найзаповітніші мрії і вирішити найскладніші проблеми. Спробуйте відпочити і розслабитися. Крім того, 24 жовтня Козерогам не можна сваритися з близькими.

ВОДОЛІЙ

Водоліям сьогодні необхідно зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Ви запустили себе, тому слід взяти вихідний і відпочити. Втома, яку ви відчуваєте останнім часом не йде вам на користь і негативно позначається на вашій зовнішності.

РИБИ

Рибам 24 жовтня варто зайнятися планами на майбутнє. Поставлені сьогодні цілі принесуть результат у майбутньому. Якщо ви давно хотіли кардинально змінити своє життя - сьогодні саме той день. Головне, не піддавайтеся ліні і порадам друзів.