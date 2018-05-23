Гороскоп на 24 травня 2018: як провести цей день

Астрологи розповіли, як варто провести четвер, 24 травня.

Наближається закінчення робочого тижня і практично всі вже хочуть нарешті видихнути і розслабитися. Однак, не поспішайте кидати всі свої справи - останній ривок перед вихідними неодмінно принесе хороший результат. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що обіцяють зірки кожному із знаків зодіаку вже сьогодні.

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ОВЕН

Овнам необхідно зосередиться на виконанні одного завдання, яке вам самим здається абсолютно марним. Але не поспішайте злитися і впадати у відчай - вас чекає цікаве спілкування з багатьма людьми, а зробивши свою роботу, ви зможете уникнути необгрунтованої критики. Зверніть увагу на своє здоров'я: можливо, незначне нездужання може бути важливим сигналом про хворобу. Якщо не будете нервувати і обмежите себе від стресів - все налагодиться саме собою.

ТЕЛЕЦЬ

Гороскоп на сьогодні для Тельців радить задуматися про плани на майбутнє. Для того, щоб втілити найзаповітніші бажання, варто ретельно розпланувати кожен свій крок, і зайнятися цим варто саме в четвер. Зірки пророкують вам незабаром цікаву далеку поїздку в приємній компанії, тому поставтеся відповідально до її організації і не звалювати на себе занадто багато роботи.

БЛИЗНЮКИ

Представникам цього знаку зірки обіцяють приємні покупки. Ймовірно, ви давно мріяли про щось, але завжди шкодували заощаджень на придбання бажаного. Не варто більше сумніватися - настала пора порадувати себе і близьких. Всі витрати, які будуть здійснені сьогодні, не "вдарять" по сімейному бюджету, зате принесуть масу задоволення. Дійте!

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РАК

Останнім часом Раки трохи віддалилися від дорогих їм людей і загрузли в робочій повсякденній рутині. Гороскоп на четвер обіцяє, що скоро ситуація докорінно зміниться, потрібно тільки постаратися максимально швидко вирішити всі свої проблеми. Сьогодні потрібно здійснити останній ривок, після якого у вас нарешті вийде розслабитися і знайти нові сили.

ЛЕВ

Ймовірно, цей четвер може стати для Левів переломним періодом. Представників цього знаку зодіаку чекає вельми серйозна розмова, здатна суттєво вплинути на майбутнє. Зірки радять вам не нервувати і не квапити події - видихніть, зберіться з думками і просто покажіть, на що ви здатні. Результат не змусить довго себе чекати.

ДІВА

Представників цього знаку гороскоп попереджає: терміново вибачитеся перед людьми, яким напередодні нагрубили або образили несправедливим ставленням. В іншому випадку можете знайти ворогів, а вони вам зараз ні до чого. Виправивши помилки, які були здійснені раніше, Діви зможуть уникнути серйозної відплати, а якщо зробите крок на зустріч - доля щедро віддячить вам.

ТЕРЕЗИ

Не варто сьогодні витрачати надто багато грошей - вони вам знадобляться в найближчому майбутньому. Уникайте в цей день серйозних, глобальних покупок, а також ретельно стежте за своїми цінними речами, так як через власну неуважність можете втратити щось важливе. Якщо будете розважливі - в кінці дня зможете отримати заслужену нагороду від своїх близьких.

СКОРПІОН

На сьогодні Скорпіони, напевно, запланували масу важливих справ, з якими необхідно впоратися. Не тікайте від них і не лінуйтеся - зробивши те, про що раніше думали, ви зможете забезпечити для себе безтурботне існування на деякий час. До того ж, ваші труди гідно оцінять. Під кінець дня ви можете відчути величезну втому, але доведеться трохи напружити себе, після чого зможете зі спокійною душею відпочивати на вихідних.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці перебувають в передчутті довгоочікуваного відпочинку і вже зовсім не хочуть обтяжувати себе якимись проблемами. Особливо, якщо вони стосуються кар'єри і спілкування з колегами. Однак, ваш гороскоп на сьогоднішній день говорить про зворотне - щоб спокійно відправитися на відпочинок, варто в терміновому порядку вирішити всі негаразди з оточуючими. Пам'ятайте, що за всі помилки ви можете заплатити дорогою ціною, якщо, звичайно, не зумієте ліквідувати їх вчасно.

КОЗЕРІГ

Останнім часом представникам цього знаку зодіаку постійно здається, що багато людей несправедливо ставляться до вас і ваших зусиль, які ви раз у раз прикладаєте майже у всіх аспектах свого життя. Не поспішайте засмучуватися, адже це не так. Ті, чия оцінка вам буде корисною і важливою - ретельно спостерігають і щиро цінують ваші старання. Головне, робіть все з любов'ю і не забувайте про відповідальність.

ВОДОЛІЙ

Якщо ви давно планували відправитися в дальню поїздку, або можливо, взагалі змінити країну проживання - саме час почати шукати шляхи для вирішення своєї мети. У четвер зірки допоможуть вам знайти корисні контакти і відшукати ті лазівки, які згодом можуть привести вас до очікуваного результату. Не відмовляйтеся від пропозицій, навіть якщо вони здадуться вам досить сумнівними.

РИБИ

Риб сьогодні очікує досить сумбурний і хаотичний день: купа поставлених завдань, брак часу для їх вирішення, а також побутові проблеми і, в той же час, привабливі пропозиції від друзів. Все це в разом навалиться на вас, вимагаючи уваги і безліч сил. Пам'ятайте. що ви в змозі вирішити всі свої неприємності, але навчіться правильно розпоряджатись власним часом.