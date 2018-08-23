Гороскоп на 24 серпня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 24 серпня 2018 року, за картами Таро пророкує для всіх знаків Зодіаку хороший день. Щоправда, комусь все-таки доведеться відповідати за зроблене, але більшість зможе розслабитися.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Колесо фортуни

Колесо Долі постає або як символ нашої залежності і безпорадності перед долею, або як життєвий урок. У реальному житті воно свідчить про ситуації, де ми безсилі. Тому, якщо вас щось не влаштовує - не бийтесь даремно об стіну, краще - перечекайте.

ТЕЛЕЦЬ - Правосуддя

Карта стверджує, що справедливість буде обов'язково відновлена. Правосуддя значить, що сьогодні у вас особливо підвищене почуття справедливості. Ця риса так постійно проявляється у вас, але сьогодні ви готові буквально боротися за всіх і кожного скривдженого і ображеного.

БЛИЗНЮКИ - Шістка жезлів

Гороскоп за картами Таро стверджує, що сьогодні вас чекає перемога. Шістка Жезлів - це карта успіху, слави і "всенародного визнання", а відповідно і радості, задоволення. Всі ваші зусилля не були марними і ви отримаєте за це свою винагороду.

РАК - П'ятірка кубків

П'ятірка кубків - це карта печалі, болю, відчаю і меланхолії. Здається раніше у вашому житті було щось, дуже-дуже важливе для вас, а зараз воно пішло. Проблема в тому, що ви не цінували того, що мали. Над цим варто замислитися, якщо не хочете повторити ситуацію.

ЛЕВ - Туз денаріїв

Туз денаріїв показує шанси, приховані в нас самих. У вас безліч нерозкритих можливостей і ситуацій, які в майбутньому можуть обіцяти вам в першу чергу духовне багатство. Але духовні пошуки не пройдуть швидко - вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб досягти мети, але вона себе виправдає.

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ДІВА - Суд

Гороскоп за картами Таро готує вам сьогодні свободу. Карта суду уособлює важливий, рішучий крок на шляху становлення особистості, вдале завершення чергового етапу. У вашому випадку тепер ви остаточно скинете з себе все зайве, рамки і обмеження і оновленим увійдете в вихідні.

ТЕРЕЗИ - П'ятірка денаріїв

Карта, яка вам випала, значить кризу, хвилювання та тривоги. Насправді вона не віщує вам ніяких серйозних втрат або горя, а просто свідчить про ваш стан невизначеності. Такі періоди бувають у кожного - не варто приймати їх близько до серця.

СКОРПІОН - Зірка

Зірка - це карта надії, мудрості і розуміння вищих взаємозв'язків усього. Сьогоднішній день несе вам спокій. Ваш стан навіть нагадує якусь медитацію - ви відчуваєте себе відпочилим і відновлюєте сили, вам легко концентруватися і ви багато думаєте про головні життєві цінності.

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СТРІЛЕЦЬ - Сімка жезлів

Карта означає, що ми зазнали нападу супротивників, які є сильнішими за нас. Але не треба боятися - вона також говорить, що шанс перемогти є, ви в більш вигідному становищі. Якщо ви правильно оціните стан і продумаєте подальші кроки - все буде добре.

КОЗЕРІГ - Шістка мечів

Гороскоп за картами Таро готує вам зміни. Карта, яка випала вам значить, що зовсім скоро ви можете досягти нових обріїв. Поки ви перебуваєте десь на середині між повною радістю і сумним прощанням. Який із цих варіантів в кінці кінців вибрати залежить тільки від вас і вашого світогляду.

ВОДОЛІЙ - Королева денаріїв

Ця карта означає тверезість, доброту, надійність, реалізм, працьовитість, родючість і плідну працю, душевність і чуттєві радості. Сьогодні - ви справжня господиня і мати сімейства. Таро обіцяє вам багато приємної домашньої роботи і спілкування з близькими, яке в подальшому дасть прекрасну атмосферу в домі на довгий час.

РИБИ - Дев'ятка жезлів

Дев'ятка Жезлів означає упертість, опір будь-якої ситуації або події, від яких ми очікуємо лише неприємностей. Не варто так песимістично дивитися на життя - в ньому море фарб, які ви чомусь останнім часом не помічаєте. Перегляньте свої погляди.